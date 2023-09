Egy olyan program elindításában gondolkodtunk, amely kifejezi hitvallásunkat és hitbeli meggyőződésünket – fogalmazott a kezdeményezéssel kapcsolatos szerdai sajtóbeszélgetésen Mucsi András. Az iskolaügyi gondnok, német-történelem-református hittan szakos középiskolai tanár, teológus elmondta, számukra nagyon fontos a Biblia, mint az Isten igéje, és úgy gondolják, hogy a Szentírás kultúrtörténeti érték is.

– Szeretnénk a diákoknak is átadni azt az érzést, mekkora kincs, hogy nyomtatott Bibliánk lehet, hiszen a középkorban a Szentírást pergamenre kézzel sokszorosították. Ennek megfelelően nagyon nagy kincs és ritkaság volt a Biblia – idézte fel Mucsi András. A pedagógus, iskolaügyi gondnok kiemelte, arra vállalkoztak, hogy a négy evangéliumot kézzel lemásolják.

– A projektben az óvónőktől az intézmény igazgatójáig, az iskola vezetéséig, az érettségiző diákoktól a pedagógusokon át a lelkészekig legalább százan vesznek részt – hangsúlyozta Mucsi András. – A diákok átérzik, hogy egy közös nagyprojektet valósítunk meg, és beletekinthetnek, hogy micsoda munkára volt szükség a könyvnyomtatás előtt.

Mint kifejtette, október elejéig, egy külön erre a célra előállított papírra kézzel lemásolják a négy evangéliumot, majd azt bőrbe kötik. Október 26-án egy fáklyás felvonuláshoz kapcsolódva bemutatják majd az elkészült kötetet a nagyközönségnek, a reformációi intézményi istentiszteleten pedig már ott lesz az úr asztalán. – Ezzel is felhívnánk a figyelmet a Szentírás fontosságára és értékeire – tette hozzá.

Kicska László intézményi lelkész elöljáróban elmondta, 1992 óta végeznek újra ifjúsági missziót az iskolában: – A Biblia, az evangéliumok másolása nagyszerű lehetőség a fiatalok számára. Ahogy másolják, akár egy-egy történet által a hitük is épülhet, akár megtérések is történhetnek – fogalmazott. – Maga az evangélium szó is azt jelenti, hogy örömhír. Ezt az örömhírt szeretnék mélyíteni a fiatalokban, illetve a pedagógusokban és a vezetőkben is. Így ezáltal is építjük majd Isten országát.

Kiemelte, a visszajelzések szerint a diákok innovatív ötletnek tartják a bibliamásolási projektet. Visszatérhetnek az alapokhoz, és beleélhetik magukat abba, hogy milyen feladat, milyen szolgálat volt a Biblia másolása.

Máté evangéliumát az óvónők és a gimnázium azon osztályai másolják, amelyekben Mucsi András a vallástanár, Márk evangéliumát a Petőfi utcai iskola, illetve a Rákóczi utcai tanítói munkaközösség, Lukács és János evangéliumát Szászné Sas Hajnalka, Köteles Beáta és Kicska László tanítványai, illetve munkatársai másolják le.

Fontos a hagyományápolás is

Palatinus Pál, az intézmény igazgatója elmondta, az első perctől kezdve támogatta az ötletet.

– Egy olyan kezdeményezésről van szó, amely az iskola számos tanulóját és munkatársát érinti. A program nemes ügyet szolgál. Intézményünkben a hagyományápolás kiemelten fontos, a bibliamásolási projekt pedig kapcsolódik ahhoz, hogy gimnáziumunk épülete idén 120 éves – tette hozzá. Kiemelte, hiszi és vallja, hogy munkatársaik értékteremtő munkát végeznek.

– Érték az is, hogy kézzel lemásolják a Bibliát, érték, hogy összefogással létrehozunk valamit – folytatta a gondolatot. Mint mondta, bíznak abban, hogy miközben a diákok másolják Isten igéjét, talán elgondolkodnak a sorokon, az igeszakaszokon. Hangsúlyozta, az oktató-nevelői munka mellett a hitéleti nevelést is fontosnak tartják.

– 21. századi diákok járnak a falaink közé, de lényeges, hogy az egy igaz utat, Isten útját megmutassuk a számukra – fejtette ki. Maga Palatinus Pál is részt vesz a munkában, másolni fog majd a bibliai evangéliumokból.