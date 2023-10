Hiánypótló ötleteket támogat

A Richter Gedeon Nyrt. célja, hogy kezdeményezésével olyan projektek megszületését tegye lehetővé, melyek hozzájárulnak a hazai egészségügy és oktatás fejlesztéséhez, az ott dolgozók munkakörülményeinek jobbá tételéhez, össztársadalmi változásokat indítsanak el mindannyiunk életminőségének javítását is szolgálva, jelentős változást hozva a hétköznapokba. A 2018-ban elindított Richter Anna-díj az elmúlt öt évben huszonhat hiánypótló ötlet megvalósítását tette lehetővé összesen 104 millió forintból. Az október 10-én megrendezett premier eseményen kihirdették a hatodik pályázati időszak indulását is: november 26-ig nemcsak az egészségügyben, oktatásban dolgozók, de diákok, hallgatók kreatív ötleteit is várja a zsűri.