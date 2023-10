Lukács Laci, a Tankcsapda frontembere hívta fel a mezőhegyesi fiatalt. Invitálta, menjen velük Forró Imi a következő nagykoncertjükre. A Gyere, legyél te is rocksztár elnevezésű játékuk nyerteseként érte őt a megtiszteltetés.

Az esti koncert helyszínére turnébuszukkal vitték a gödöllői egyetemen tanuló fiatalembert, s közben hasznos tanácsokkal is ellátták. A zenekar tagjai a koncert előtt a színpadon is körbe vezették, együtt mentek a hangbeállásra. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a fiatalember énekeljen velük, ám kiderült, Imi tud dobolni.

– Amikor 2016-ban dobolni kezdtem, videókat néztem, néhány hónapig jártam tanárhoz is, majd a testvéremmel, aki gitározott, zenekart (Jack 'N Crack néven) alakítottunk. Ennyi zenei előéletem van – ezt már nekünk mesélte az egyetemista, aki gazdálkodó családjával Mezőhegyesen él, Makón járt gimnáziumba, most pedig a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Mérnöki Karának a hallgatójaként éppen a gyakorlatát végzi, hogy dolgos évei ha elkezdődnek, akkor a családi szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságukban kivehesse a részét a munkából tevékenyen és hozzáértőként.

Az emlékbe kapott gitár őrzi a rockzenekar tagjainak az aláírásait.

De térjünk vissza a koncert előtti pillanatokra...

– Nem voltam nyugodt. A lehetőség, hogy a Tankcsapda dobosa, Fejes Robi helyére ülhetek, kellő képpen izgatottá tett. 2 éve nem doboltam. Igaz, a napokban elővettem a felszerelést, gyakoroltam, de ott, a Tankcsapda zenekar koncertjén 12 ezren figyelték minden mozdulatomat – mesélte Imi.

A lángszóróval felszerelt gitárszólóval beizzított koncerten Lukács Laci felkonferálta a mezőhegyesi nyertesüket, nagy tapsot provokált a srácnak, a közönség pedig együtt skandálta: „Imi! Imi! Imi!”

A srác arcán széles mosoly jelent meg, ekkor már nyoma sem volt az izgalmaknak. A színpad legmagasabb pontjáról rálátott a 12 ezer rajongóra és az Adjon az ég című számot végigjátszotta a zenekar tagjaival. Hiba nélkül lehozta a dalt. „Szép volt Imi!” – a tömeg pedig ovációval, tapssal éltette a fiatalt. Így lett a mezőhegyesi egyetemistából pár perc erejéig rocksztár.

Forró Imi utólag azt is elárulta, eddig is nagy rajongója volt a Tankcsapdának, ahogy a barátai is azok. Ők a koncert idején, az első sorban szorítottak cimborájuknak. S hogy az élmény egy örök életre szóljon, a produkciónak nyoma legyen, a srác kapott emlékbe egy gitárt, amit a banda minden tagja aláírt.