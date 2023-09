Van az önkormányzatnak karbantartó brigádja, de a közfoglalkoztatottakkal közösen is sok olyan feladatot megoldanak,amikkel igyekeznek még élhetőbbé tenni a települést. A községbe érkezőket virágokkal beültetett Isten hozott! feliratú tábla fogadja. Most végeznek az utolsó ecsetvonásokkal. Nyári László karbantartó azt is elmondta, a helységnévtáblák mellett a falu több pontjára (például piactérre) is kihelyeznek virágládákat, most éppen nyolc darab készült el.