A város költségvetéséről elmondta, hogy év elején feszített, takarékos büdzsét fogadtak el a magas energiaárak miatt, így akkor több feladatra az indokoltnál, a reálisnál kevesebbet forrást terveztek. Tavaly 850 millió forintot költött az önkormányzat villamos energiára és gázra, és erre az évre 2,5 milliárd forintos kiadás fenyegetett. Most úgy tűnik, hogy ez a költség 1,5-1,8 milliárd forint körül alakul.

Jónak mondta az önkormányzat pénzügyi helyzetét, nőtt a város gazdasági ereje, a vártnál több iparűzési adó folyik be, így most 632 millió forintot tudnak fontos közfeladatokra többletként költeni. Például városüzemeltetésre, azaz játszóterek, zöldfelületek karbantartására, utak és járdák javítására; de a sportinfrastruktúra fejlesztésére is. Egyedülállónak nevezte, hogy 800 közalkalmazott – óvodákban, kulturális és szociális szektorban dolgozók – számára béren kívüli juttatásként egyszeri 80 ezer forintot adnak.