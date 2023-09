Emlékeztetett, hogy az első Lecsófesztivált az országban Békéscsabán rendezték, 2001-ben, a békéscsabai rendezvény több alkalmat élt meg. Legutóbb két éve szervezték meg, és a mostani immár a 15. lesz, ezúttal a Gabonamúzeum ad otthont neki.

Amíg szombaton Frankó Attila készít és kóstoltat mintegy száz adagnyi lecsót – ahogy azt tette most is a piacon –, addig vasárnap lecsófőzőversenyt szerveznek. Az induló csapatoknak egy-egy kilogramm paprikát, paradicsomot, hagymát biztosítanak, és lehet továbbra is jelentkezni, minden egyes gárdát jutalmaznak. A zsűri elnöke Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács lesz.

Hangsúlyozta, hogy az ingyenes rendezvény keretében számos programot kínálnak a kilátogató gyermekeknek, családoknak. Készülnek termelői piaccal, valamint színpadi bemutatókkal és műsorokkal, amelyek során főleg helyi fellépőknek és tehetségeknek adnak lehetőséget.