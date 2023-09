A péntek délelőtti megnyitón Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere – aki tiszteletbeli tagja a helyi kertbarát körnek – hangsúlyozta, kiváló, összetartó közösség a városi civil szervezet. Egész évben színesítik saját programjaikkal a település közösségi életét, valamint az önkormányzati rendezvényeken is közreműködnek.

– Kertjük gondos művelése, a kert szeretete jellemzi a tagokat, munkájuk gyümölcsét pedig a nagyközönség is láthatja, hasonlóan a környékbeli kertbarátok termékeihez – emelte ki Ribárszki Péter.

Ribárszki Péter

Hovanecz András, a Kondorosi Kertbarát Kör elnöke az önfenntartás fontosságát hangsúlyozta.

– Örömteli, hogy több tagunk a gyermekeivel, unokáival érkezett, sőt az ő termékeiket is elhozta – ecsetelte az elnök. – Számos fűszernövény is látható, egyre népszerűbb a fűszerpaprika termesztése Kondoroson. A kertbarátok ilyenkor tapasztalataikat is átadják egymásnak, illetve elmondják, hogyan termett az a növény, amihez a cserebere-akciónkon jutottak hozzá. Kuriózum a rendezvényen a fecskefészekfal, valamint az európai és ázsiai hangyakolóniák bemutatása.

A Kondorosi Kertbarát Kör a rendezvényhez kapcsolódóan csütörtökön rendezte meg immáron harmadik alkalommal a süteményversenyt. Egy-egy tányér maguk készítette finomsággal sokan neveztek. A zsűri még aznap meghozta döntését, és pénteken, a termékbemutató megnyitójának keretében adták a legjobbaknak a díjakat. Az első helyen Lestyán Mihályné diós-tejszínes álomszelete, a másodikon Labáth Jánosné karamellszelete, a harmadikon Csompora Mihályné diós-rácsos süteménye végzett. Különdíjat érdemelt ki Óváriné Hronyecz Ivett mese-meggyesével. Lestyán Mihályné egy évig a Kondoros legfinomabb süteményének készítője címet tudhatja magáénak.