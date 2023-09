Volt továbbá Go Free! parti a Liget Ifjúsági Térrel, valamint a kihívásra vágyóknak mászófal, amit a család minden tagja kipróbálhatott. A legkisebbeknek készültek KRESZ pályával, pacisimogatóval és környezettudatos, valamint népi játszóházzal. Ezentúl a ligetbe érkező családok a békéscsabai, és környékbeli sportágakkal is megismerkedhettek, hiszen bemutatkozott a rendezvényen többek között a BRSE, a Békési Kajak Kenu Club, a Brazil Hagyományörző Egyesület, Körösvidéki Horgász Szövetségek Egyesülete, a Fitdance Center SE, a Szabadkígyósi FC, illetve a Körös Tollaslabda Sportegyesület is.

A vásári forgatagban pedig a Körösök Völgye őstermelőinek finomságait kóstolhatták és vásárolhatták meg a jelenlévők, emellett szilvalekvárfőzés és kóstolás Zolnai Éva jóvoltából, arcfestés, csillámtetoválás, glitter bar, valamint különböző fesztiválfinomságok is.