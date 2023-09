Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap és Biztonság Hete is lesz egyszerre Szarvason szeptember 16. és 22. között. A programsorozatnak számos már megszokott eleme lesz, illetve néhány újdonsággal is készülnek a szervezők. Ami biztos: nem marad el a Körös18 kerékpáros kör” közösségépítő kerékpártúra (szeptember 16., szombat), az V. Körös- Körül a Körös Körül Futófesztivál (szeptember 17., vasárnap), a „Közlekedj biztonságosan járj szabályosan” – Balesetmegelőzési előadás a Cervinus Teátrumban (szeptember 18., hétfő), a Bringás reggeli a Fő téren (szeptember 19., kedd), a Sport Nap (szeptember 20., szerda), a Bringás csütörtök (szeptember 21., csütörtök), illetve szeptember 22-én pénteken a Nagyszabású „Autómentes Nap” rendezvénysorozat a Szarvasi Rendőrkapitányság, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem, Tessedik Sámuel Múzeum, Honvédelmi Sportközpont, Birkózó Egyesület irányításával. Megtudtuk, várhatóan szűrőbusz is érkezik a hét folyamán a Vízi Színház melletti buszparkolóba.

Krivik Viktor főszervezőtől megtudtuk, a programsorozat apropóján arra kérnek minden szarvasit, hogy szeptember 16-22. között gyalogosan, kerékpárral, tömegközlekedési eszközök igénybevételével, vagy „telekocsival” érkezzenek munkahelyükre, ügyeik intézésére, ezzel is népszerűsítve az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeit. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy szeptember 16-án, szombaton 15 órától lezárják a Vízi Színház előtti területet a parkolókkal együtt, valamint 17-én, vasárnap 7 és 17 óra között az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap V. Körös - Körül a Körös Körül Futófesztivál rendezvényei miatt lezárják a kerékpáros fahidat, valamint a Petőfi utcát a Budai Nagy Antal utca és a Jókai utca közötti szakaszon. Szeptember 22-én, pénteken pedig az Európai Autómentes Napon a Templom tér egy szakasza lesz lezárva a programok miatt.

Rátérve a Körös-körül a Körös-körül futófesztiválra Krivik Viktor elárulta, idén a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány csatlakozik a programhoz, és egy mos 4 éves, vesedaganatot leküzdő kisfiúnak, Bencének gyűjtenek mozgással, és támogatói nevezéssel. A fesztivál mottója éppen ezért 2023-ban "Fuss Fotózz Mosolyogj az V. Körös-körül a Körös körül Futófesztiválon" lesz, és minden résztvevő jótékony futó, mert a nevezési díjából – ami egységesen 6 ezer forint minden távra – 2 ezer forinttal a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt támogatja.

Bence már kisgyermekként komoly küzdelmet folytat életéért

Krivik Viktortól megtudtuk, Bence 2019. augusztus 25.-én született, Nyíregyházán. Családjával Vásárosnaményban él, és van egy kisöccse, Botond. Bence 2. születésnapján közölték a szülőkkel a sokkoló hírt, miszerint a kisfiúnak Wilms-tumora, vagyis vesedaganata van. Másnap már a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekhematológiai-onkológiai Osztályán voltak, ahol azonnal megkezdődtek a kemoterápiás kezelések. Szeptember 24-én egy műtét várt Bencére majd 2022. áprilisában befejezte a kezelés utolsó szakaszát. Végig jól viselte a kórházban töltött időt és a kezelést, nagyon erős kisfiú. 2022 szeptemberében pedig elkezdte a várva-várt óvodát. Imád a szabadban játszani, futkározni, focizni, biciklizni. Ha tehetné, egész nap kint lenne. Rajong a mentő és tűzoltó autókért. A futófesztivál kiemelt támogatottjának, vagyis Bencánek filagóriát szeretnének építettni a befolyt összegből.