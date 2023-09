Az eseményen Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a turizmus világnapján még inkább kiemelt figyelmet érdemelnek a vendégek, és az is fontos, hogy megtapasztalják a település kiemelkedő vendégszeretetét.

– A jeles nap kiváló lehetőség arra, hogy a turisztikai szolgáltatókat összefogjuk, a helyi lakosságot megszólítsuk, utazásra ösztönözzük, vagy saját településük megismerésére biztassuk őket – tette hozzá. Mint kiemelte, ebből az alkalomból szerveztek szakmai konferenciájukat, melynek célja az volt, hogy a gyulai turisztikai szolgáltatóknak nagyobb rálátást biztosítsanak a helyi turizmus működésére.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere köszöntőjében elmondta, stratégiai elképzelésük, hogy a komplexitásra építsék a város kínálatát, amire szükségük is van ahhoz, hogy valóban négy évszakos úti célként jelenjenek meg az egyre bővülő turisztikai piacon.

– Fejlesztési politikánkat is ez a törekvés határozza meg. Az AquaPalota felépítése, az Almásy-kastély megmentése és látogatóközponttá alakítása, majd újabb fejlesztése, a Stefánia-szárny rendezvényteremmé alakítása, a parkok rehabilitációja, a kerékpárutak felújítása és építése mind-mind Gyula kínálatának szélesítését célozta. Ez a szándék húzódik meg a Gyulai Várfürdő vízi gyermekparadicsoma és a Szent Miklós parkban álló egykori alispáni lakból létrehozott játszóház megnyitása mögött is – fogalmazott. – Jelenleg is fontos turisztikai fejlesztések zajlanak. Év végére befejeződik a Százéves Cukrászda és a Ladics-ház felújítása. Szépen haladnak a munkálatok a Gyulai Várfürdőben is, ahol hamarosan korszerűbb öltözők, kibővített és a mai kor kívánalmainak megfelelő pihenőterek várják majd a Gyulára látogatókat.

Mint mondta, a Lovarda felújításának dokumentációja is elkészült, és a Termálpalota felépítéséről sem mondtak le, ahogyan az Élővíz-csatorna belterületi szakaszának rendbe tételét is napirenden tartják. A képviselő-testület kedden döntött arról, hogy beadnak egy interreges pályázatot, melynek segítségével fel tudnánk újítani a Gyulai Vár teljes kiállítását.

Kiemelte, a fejlesztések a magánszektorban is folyamatosak: városszerte szépen fejlődnek a szálláshelyek, melyek színvonala összhangban van az attrakciókéval. Külön szólt az együttműködés szerepéről, mely a fejlesztéspolitika esetében is lényeges, de a marketingtevékenység esetében egyenesen elengedhetetlen. Erre mutatott rá nagyszerűen a tavalyi „Gyula nyitva van” kampány is.

Az eseményen számos informatív előadás hangzott el és attrakciók bejárására is lehetőség nyílt.