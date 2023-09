A könyvárak fő célja az olvasói igények kielégítése, a színvonalas rendezvények megvalósítása, az irodalom és az olvasás népszerűsítése, kezdte Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója, majd úgy folytatta: a könyvtári dolgozókra jellemző a nyitottság, a folyamatos fejlődés iránti igény, amit ez a rendezvény is jelképez.

A programra Egerből, Budapestről, Veszprémből, Bécsből és Székelyudvarhelyről is érkeztek könyvtári szakemberek annak érdekében, hogy tanuljanak és megosszák egymással a tapasztalataikat, a jó gyakorlatokat. Ezt a napot a könyvtári szakmának, illetve a kulturális turizmusnak, valamint e két területnek az együttműködésére szentelték.

– A definíció szerint a turizmus az a tevékenység, amely nem a lakóhelyünkhöz, a munkahelyünkhöz kapcsolódik, hanem erről a két helyszínről kimozdulva elmegyünk például a könyvtárba, ami egyre inkább a harmadik hely szerepét tölti be, hiszen egy olyan közösségi tér, ahol sok időt töltünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a könyvtár és a turizmus kapcsolata megvalósuljon – fogalmazott az intézményvezető köszöntőjében.

Kiemelte, több könyvtár bír turisztikai jelentőséggel, például a városismereti séták szervezése által, de emellett több olyan szolgáltatást is kínálnak, melyek kapcsolódnak a turizmushoz. Ilyen az ingyenes WIFI-elérés, az irodai szolgáltatások, de közösségi térként is működik, lehetőség van filmet nézni és zenét hallgatni, valamint jelen van a játék, a szórakozás is.

Kiemelve, miért Békéscsabán tartják a tanácskozást elmondta, több turisztikai attrakcióval is büszkélkedhet a város.

– Van egy Munkácsy Mihály örökségünk, egy formálódó Munkácsy Negyedünk, ahol megjelenik a kulturális intézmények együttműködése. Jelen van az aktív turizmus, például a Wenckheim kerékpárút által vagy a Csaba Park szórakoztató tevékenységeiben. Megjelenik a gasztrokultúra a Hungarikum Csabai kolbász által, a bor és a pálinka által, de Munkácsy tortával és azonos nevű kenyérrel is büszkélkedhetünk. Továbbá, ott a sport is, amire szintén lehet turizmust építeni, hiszen Békéscsaba idén kettő felnőtt röplabdamérkőzésnek adott otthont – ismertette.

Régre vezethető vissza a könyvtár és a turizmus kapcsolata Békéscsabán

Köszöntőjében Varga Tamás alpolgármester elmondta, dr. Ambrus Zoltán egykori könyvtárigazgató már nyitott a turizmus felé, hiszen a három hét múlva kezdődő Csabai Kolbászfesztivált ő alapította, az ő ötlete alapján kelt életre a fesztivál. Ez annyira jól sikerült, hogy Békéscsabát azóta teljes mértékben a kolbásszal kötik össze.

– Ebben éreztünk némi hiányosságot, hiszen a kolbászon túl vannak itt értékek. Ezt a hiányt töltötte be 2012-ben az előadóművészeti intézmények, 2013-ban a közgyűjtemények önkormányzati fenntartásba történő átadása. Ekkor kezdődött el egy közös gondolkodás, hogy városi kincsünket, Munkácsy Mihály örökségét hogyan mutassuk be. 2014-ben a festőóriás 170. évfordulóját ünnepeltük, együttesen az intézményekkel, ekkor a könyvtár is nagyon sok jó ötlettel rukkolt elő, sok programelemet épített be a tematikus jubileumi évbe. Ez alapját adta annak, hogy 2016-ban a Modern Városok Megállapodás keretében megszületett a Munkácsy Negyed a gondolata, ennek keretében több tér, infrastruktúra újult meg és még folyamatban vannak a fejlesztések – ismertette a Békéscsabára látogató szakemberekkel az alpolgármseter.

Kiemelte, ennek a fejlesztésnek egy nagyon népszerű eleme a Munkácsy Negyed séta, melyet Juhász Zoltán igazgató vezet.

– A könyvtár tehát kilép a falain túl, emellett azzal az információs bázissal és háttérrel, amivel rendelkezik, nagyon komoly segítsége lehet a turizmusnak – foglalta össze Varga Tamás.

A Monguz Információtechnológiai Kft. tartott bemutatót az érdeklődőknek

Fotó: A szerző felvétele

A rendezvényt Szüts Etele, a Könyvtári Intézet igazgatója nyitotta meg, majd több előadáson vehettek részt a látogatók. A programot a már említett Városismereti sétával zárták, Juhász Zoltán igazgató vezetésével.

Az eseményen résztvevőket kávéval, pogácsával és eredeti csabai kolbásszal vendégelték meg. Az előtérben a Monguz Információtechnológiai Kft. tartott bemutatót a közgyűjtemények és turizmus kapcsolatáról, ennek keretében mutattak be eszközöket, technológiákat.