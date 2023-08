Legyen környezet- és pénztárcabarát a tanévkezdés! Várjuk a művelődési házhoz a megunt, de jó minőségű fekete-fehér tanévnyitós ruhákat! Már nem használt és odahaza lapuló iskolatáskák, írószerek, vonalzók, körzők is keressék meg új gazdáikat – olvastuk a kaszaperi művelődési ház közösségi oldalán a felhívást. A kezdeményezés megtetszett azóta másoknak is. Mert olyan menő az újrahasznosítás!

Ládáné Séley Anikó, a kaszaperiek közművelődési szakembere érdeklődésünkre elmondta, településükön azt vallják, jobb hely lehet a világ, ha a lehető legtöbb újrahasznosítható anyagot visszajuttatják a körforgásba, ezáltal ami valaki számára hulladék, az válhat még értékké.

– Törekszünk arra, hogy minél változatosabb lehetőségeket biztosítsunk arra, hogy a lakosság gyakorolhassa a környezetkímélést: ötleteket kínálunk a szelektív hulladék újrahasznosítására, teret és alkalmat biztosítunk a környezetbarát szemléletformálásra.

Legújabb projektünk pedig az Öko sulikezdés nevet kapta. Az alapkoncepciónk az, hogy szülőként, volt diákként mi is számtalanszor szembesültünk már az iskolakezdés olyan típusú problémáival, mint az évről évre kinőtt ünneplő ruhák, iskolatáskák; már nem használt, de jó állapotú tanszerek porosodása ballagás után. Az új iskolaszereket egy vagyon beszerezni, valamint ökológiai szempontból sem gazdaságos, ha felhalmozzuk a számunkra már nem használható dolgokat. De akkor mit is tehetnénk velük? Hát cseréljük el! Valakinek biztos szüksége lehet még rá. Innen az ötlet: kihelyeztük a fogast a közösségi színtér bejáratánál, ahol már az első nap több ünneplő öltözet is gazdát cserélt, az asztalkán pedig gyűltek a tolltartók, iskolatáskák, füzetek. Volt aki játékot is hozott, gondolva a tanulás utáni kikapcsolódásra. Nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés – tette hozzá az ötletgazda.