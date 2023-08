Heti szinten legalább 50 fővel nőtt az egy nap alatt betérő érdeklődők száma a szarvasi Tourinform irodában, ami mintegy 25 százalékos emelkedést jelent a tavalyi számokhoz képest – árulta el megkeresésünkre Hamzáné Szécsi Ágnes. Hozzátette, gyakrabban térnek be irodájukba turisták, illetve a helyi lakosok is a különböző programok után kutatva, illetve sokan náluk szerzik be a színházjegyeket, valamint a Tessedik Sámuel Múzeum Munkácsy Most kiállításának belépő kedvezményére jogosító kupon is sokakat becsábít hozzájuk.

Az irodavezetőtől megtudtuk, legfrissebb statisztikájuk alapján elmondható, hogy idén jelenősen megnőtt az igény a szarvasi turisták körében a kerékpárbérlésre, amire egyébként több helyen is van lehetőség a városban. Ezt a közlekedési formát azért ajánlják és szerették is meg a látogatók, hiszen minden attrakció könnyedén elérhető két keréken, kényelmes kerékpárutakon tekerve. Kedvelik továbbá a turisták a városnéző kisbuszt is, ami heti négy napot jár menetrendszerűen, illetve csoportok ki is szokták bérelni.

Fotó: Tourinform Szarvas

Hamzáné Szécsi Ágnestől megtudtuk, különösen keresik a vendégek náluk a helyi turisztikai kiadványt, amiben mindent megtalálnak a városról. Hozzátette, a tájékoztatáson túl minden évben, így idén is végeztetnek felmérést diákmunkásokkal, akik ebben az évben 500 kérdőívet töltettek ki járókelőkkel, köztük turistákkal és helyiekkel is. Az adatok feldolgozása még folyamatban van, de az egyértelműen látszik már belőlük, hogy legtöbben Budapestről, illetve Pest vármegyéből érkeznek Szarvasra, a harmadik helyen pedig a szűkebb környezet, tehát maga Békés vármegye áll. A legkevesebben pedig Zala vármegyéből, illetve az ország nyugati részéből utaznak a városba, így célkitűzésük a következő szezonra nézve a Nyugat-Magyarországon élők figyelmének felkeltése, és Szarvasra csábítása.

Fotó: Tourinform Szarvas

Kiderült az is a kérdőívekből, hogy a legtöbb turista visszajáró vendég Szarvason, vagy legalábbis biztosan tervez újabb utazást a városba. Érdekesség továbbá, hogy a turisták egyre nagyobb számban keresik fel a látványosságok mellett a szarvasi piacot is, ahová a kézműves termékek, a lángos és a helyi specialitások miatt járnak szívesen. Hozzátette, nagy örömükre negatív visszajelzés nem is érkezett a megkérdezett emberektől, akik mindannyian szépnek és élhetőnek gondolják a települést.

Végül elárulta, a leglátogatottabb helyszínek Szarvason továbbra is a Mini Magyarország Makettpark, az arborétum, a Körösvölgyi Állatpark, a Vízi Színház, a Történelmi Magyarország Közepe Emlékmű, a Sárarany Szalmaporta, illetve sokan vesznek részt a Körös-Holtág hajókirándulásokon. Szálláshelyeket tekintve pedig a Körös-parti magánszálláshelyek a legkeresettebbek.