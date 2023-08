Jelenleg 160-170 kutya van egy olyan telepen, amelyben száz kennel található. Ezért egy ideig, várhatóan néhány hétig nem fogadnak gazda által leadni kívánt ebeket, ugyanakkor a kóbor ebeket kötelező befogadni – ismertette Kiszely Zoltánné, a Csabai Állatvédők elnöke.

A legelső, amitől megválnak az emberek, az a kutya

Elmondta, hogy az elmúlt időszakban sokszorosára nőtt a gazda által leadni kívánt kutyák száma, de nemcsak helyi és térségi, hanem országos jelenségről van szó. Korábban is előfordultak hasonló helyzetek: például akkor, amikor a tulajdonos elhunyt és a rokonok nem akarták befogadni a magára maradt négylábút; akkor, amikor esetleg gyermek született a családba; akkor, amikor a família elköltözött és nem tudta magával vinni az addigi házi kedvencet.

Most, a háború okozta gazdasági helyzet azonban rátett erre is egy lapáttal. Emelkedtek az árak, mind a kutyaeledelek, mind az állatorvosi költségek esetében, szerinte legalább 30 százalékkal. És mivel az itthoni állattartási kultúra nem éri el a nyugat-európai szintet, azaz nem tekintenek családtagként a kutyára, az első, amitől megválnak az emberek, az a házi kedvenc. Több olyan megkeresést kaptak gazdáktól, hogy nincs pénzük tovább etetni az ebet, így nem tartanák tovább, vigyék tőlük el.

Jelenleg 160-170 kutyát tartanak a száz férőhelyes menhelyen. Fotó: Bencsik Ádám

A bekerülő kóbor kutyák többségében nincs chip

Elmondta, hogy az utcáról bekerült, addig kóborló kutyák 90 százaléka nem rendelkezik chippel, pedig ez is kötelező lenne immár tíz év óta, mint ahogy az is, hogy évente be kell adni a veszettség elleni védőoltást. A maradék 10 százalék is megoszlik: ha a chipbe feltöltött adatok helyesek, megfelelő a cím és a telefonszám, azonnal visszaviszik a kutyát a tulajdonosának; viszont előfordul, hogy az adatokat nem frissítették, így marad az eb a menhelyen.

Hirdetik is, hogy milyen kutyák kerülnek be a telepre, ritka azonban, hogy a gazdák jelentkeznek. Példaként említette, hogy nemrég egy gyönyörű négylábút vittek be a menhelyre azt követően, hogy az utcán kóborolt: látszik az eben, hogy ápolt, hogy nemrég járt kozmetikusnál, chip is van benne, mégsem tudták kinyomozni a tulajdonosát, és senki sem kereste. Ha a bekerülés után eltelik a két hét, akkor ez a kutya, ahogy a többi is, örökbe fogadhatóvá válik.

Komoly szabályai vannak az örökbefogadásnak

Az örökbe fogadható ebek szöveges leírással, fényképekkel, az ismert adatokkal fent vannak a Csabai Állatvédők honlapján. Ezt érdemes böngésznie annak, aki innen szeretne magának házi kedvencet, majd írnia egy bemutatkozó levelet a [email protected] e-mail címre, részletezve, hogy milyen tartási körülményeket tud felajánlani a kinézett kutyának.

Utána felveszik a kapcsolatot az érintettel, majd el is mennek hozzá, felmérik, hogy tényleg hol lesz a négylábú – hiszen láncra, kennelbe, kizárólag kinti tartásra nem adnak ebet, csak akkor, ha valóban családtagként kezelik. Aztán két hét próbaidőre hazavihető a kutya, és ha minden rendben megy, akkor szignózzák az örökbefogadási szerződést, illetve a civil szervezet elvár 30 ezer forintos adományt is – hiszen ezek az állatok ivartalanítottak, oltottak, minden esetben bolha- és féreghajtva kerülnek ki.

Egy kutya nagyjából tizenöt évre szóló döntést jelent

Kiszely Zoltánné elnök szerint a felelős állattartás jelentene megoldást arra a problémára, hogy kevesebb kutya legyen a menhelyen. A felelős állattartás pedig felelős döntéssel indul. Azaz nem szabad annak magához vennie állatot, aki előre tisztában van azzal, hogy nem tud majd róla megfelelő módon gondoskodni. Pillanatnyi fellángolásból nem szabad dönteni, tisztában kell lenni azzal, hogy egy kutya 15 évre szól, és minden nap kell sétáltatni, etetni és itatni, olykor állatorvoshoz vinni, minden évben beoltatni, elvégezni a bolhairtást és a féreghajtást. És bele kell rakatni a kutyákba az egyébként is kötelező chipet, mert akkor vissza is tudnák juttatni, ha esetleg nyoma veszik.

Önkénteseket várnak, adományokat fogadnak

Kiszely Zoltánné elnök elmondta, hogy kevés az önkéntes a Kétegyházi úti menhelyen. A vezetőség is önkéntesekből áll, mellettük nagyjából tízen segítenek rendszeresen – van, aki minden nap, van, aki heti egyszer –, például sétáltatni, szocializálni a kutyákat. Úgy véli, egy ekkora telep akár ötször ennyi önkéntest is elbírna, hiszen fontos lenne többet sétáltatni az ebeket – most 24 órából 23,5-et vannak kennelben –, de takarítani is kell, illetve etetni és itatni. Nemrég amiatt is bejegyzést tettek ki a közösségi oldalon, hogy kifogytak a kutyaeledelből, mind a száraz tápból, mind a konzervekből. Tehát nemcsak az önkéntesek, de az adományok is jól jönnek a békéscsabai menhelyen.