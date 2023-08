Az Egy éjszaka a csillagok alatt címmel meghirdetett programra érkeztek az orosháziak, több kirándulásuk után a csillagok világa is vonzónak bizonyult a tagság számára.

– A tűz már égett a szalonnasütéshez. Közben a Mira Csillagászati Egyesület tagjai felállították a távcsöveket. Először speciális szerkezettel a Napot tanulmányozhattuk a napfoltokkal. Az érdeklődők száma pedig folyamatosan gyarapodott. Néha sorba is kellett állni a távcsöveknél. S közben lehetett szalonnát is sütni. Igazi közösségkovácsoló volt a hely, az élmény – erről Makuláné Gulicska Valéria, az egyesület elnöke számolt be.

Az esti programra érkezők a tűz körül jókat beszélgethettek. Fotó: BMH

– Vidám beszélgetéssel, falatozással telt az idő. Majd az udvar belső részén kerestünk helyet. Ki matracra, ki plédre, ki nyugágyra

telepedett, és voltak sátorozók is, mert a bátrabbak tényleg egész éjszakára maradtak. Izgatottan figyeltük az eget, egyre több csillag jelent meg, és persze láttunk repülőket, műholdakat is. No, ezt nem magunktól találtuk ki, kaptunk magyarázatot arra, hogyan különböztessük meg őket. A felállított távcsövekre szerelt lézerfény remekül mutatta, merre nézzünk. Ravasz Tamás, az egyesület alelnöke – az orosházi Táncsics gimnázium volt diákja – maga köré gyűjtötte az érdeklődőket. Ekkor már hatvanan-hetvenen is lehettünk. Bemutatta a legjelentősebb csillagképeket és elmesélte mitológiai történetüket, nevük eredetét. Különleges élmény volt a távoli égitestekkel való ismerkedés. A számomra, talán sokak számára legemlékezetesebb a Szaturnusz képe volt. Látni lehetett a gyűrűjét. A csendes szemlélődést időnként hangos morajlás szakította meg, amikor egy-egy hullócsillag megjelent az égen. Szerencsénkre tiszta volt az ég, így látható volt a különleges égi jelenség. A Perseidák az egyik legismertebb, sűrű csillaghullást előidéző meteorraj. Elemei a földi légkörbe kerülve a nagy sebesség következtében felhevülnek és elégnek. A fényes csík csupán néhány másodpercig látható, aztán vártuk, mikor jelenik meg az újabb. Mi nem tartoztunk a legbátrabbak közé, így a hajnalt nem vártuk meg. Ám megismertük a lelkes és szabadidejüket az égbolt tanulmányozásával töltő szénási egyesület tagjait, élvezhettük a szervezők vendégszeretetét, segítőkészségét, megnéztük a szakkörbe járó diákok makettjeit. Sokat tanultunk és fantasztikus dolgokat láttunk – mesélte élményeik sorát az egyesület elnöke.