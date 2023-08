Vasárnap egyébként több százan jöttek össze, hogy lássák a világhírű vonatot, a legkisebbektől az idősebbekig valamennyi korosztály képviselte magát.

Az expressz az előzetes várakozások helyett nem 14.31-kor, hanem mintegy másfél órával később érkezett Békéscsabára, és talán éppen emiatt nem állt meg, hanem csak áthaladt a vasútállomáson. A vonat áthaladásáról a Viharsarok vasútja segítségével szereztünk pontos információt.

Mint azt korábban megírtuk, az Orient Expressz 1883-ban, vagyis 140 éve indult első útjára. Az útvonal eredetileg Párizstól a Duna román szakasza mentén található Giurgiuig tartott, Bécs, Budapest és Bukarest érintésével. A századforduló idején fénykorát élte a vasúti utazás, így 1921-re az expressz már meghosszabbított útvonalon, Simplon Orient Expressz néven egészen Isztambulig közlekedett.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legendás vonat aranykora az 1920-30-as években volt. A legendák szerint Muronyban is megállt. A II. világháború után leáldozott az Orient Expressz szerencsecsillaga, 1977 májusában végleg megszüntették, s csak néhány év múlva indult új útjára.

A Gyilkosság az Orient expresszen című Agatha Christie-regény alapját az szolgáltatta, hogy a ’20-as években Isztambul előtt nagyjából száz kilométerrel elakadt a vonat a hóban. A tüzelő gyorsan elfogyott, az élelmiszerben sem dúskáltak, majd a közeli falvakban sikerült élelmet és fűtőanyagot beszerezni. Az expressz a hó fogságából tizenegy nap múlva szabadult ki. Agatha Christie maga is utazott egyszer rajta, a vonaton még egy róla elnevezett koktél is megvásárolható.

A vonat megjelent Graham Greene és Ian Flemming könyveiben, de Bram Stoker Drakula grófja is ezen menekült Londonból Várnába. A 102 kiskutya című filmben Szörnyella ezen közlekedett Londonból Párizsba. Phileas Fogg is az Orient Expresszel ment Isztambulig a könyv filmes változatában, bár Verne 1872-ben fejezte be a 80 nap alatt a föld körül regényét, így a könyvben még nem szerepelhetett a híres vonat.