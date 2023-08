A bányásznap résztvevőit elsőként Homonnay Ádám, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, a MOL-csoport Kutatás-Termelés Operáció ügyvezető igazgatója köszöntötte, aki a helyszínválasztás kapcsán arról is beszélt, hogy Kardoskút és környéke 1957 óta fontos szerepet tölt be a magyarországi szénhidrogén-bányászatban: ezt bizonyítja az eddig a térségben kitermelt közel 3 millió tonna kőolaj és több mint 15 milliárd köbméter földgáz.

– Jelenleg, miközben az ünnepségünket tartjuk, bányásztársaink nagy erőkkel dolgoznak az alattunk elterülő pusztaföldvári mező gazdaságos kitermelésén, ezzel is hozzájárulva az ország energiaellátásának biztosításához. A környéken fontos bányaüzemek találhatók (Battonyán, Endrődön is). Külön megemlítendő Pusztaszőlős, ahol a MOL által folytatott kitermelés mellett a magyarországi öt gáztároló egyikét üzemelteti az MFGT. Az elmúlt hónapokban pedig a Nyékpuszta környéki, békési gázmező tette a környéket az ország energiaellátása szempontjából kiemelt hellyé. Arról is beszélt, hogy az iparág átalakulóban van, ennek köszönhető, hogy Kardoskút és környéke a békési szénhidrogéntermelés egyik központjává válhatott. Napjainkban pedig új átmenet zajlik – fogalmazott.

Homonnay Ádám, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke köszöntötte a Kardoskútra érkezőket

A 73. bányásznapot Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezet (BDSZ) elnöke nyitotta meg.

– Újra a szénhidrogénbányászat egyik meghatározó településéhez kapcsoltuk az ünnepségünket: Kardoskúthoz. A község határában nagy kiterjedésű olaj- és gázmezőt találtak, 1957-től a település a szénhidrogénipar központjává vált – majd sorolta a helyi fejlődést napjainkig, megállapítva, hogy az olaj és a gáz e térség fellendítő erejévé vált. A modernizációs folyamat napjainkban is folytatódik a zöld hidrogén előállításával, az Aquamarin projektben.

– Úgy gondolom, hogy a generációkon átívelő tudás az a munka, amely a föld alatt és a külszínen is embert próbáló, sok esetben nehézségeket, fizikális megterhelést okozó, közösségeket kovácsol össze, de ezek erősítik ma az átalakuló viszonyok között is a bányásztársadalmat – tette hozzá. A jövőt illetően az energiaiparban zajló mélyreható változásokról is beszélt részletesen.

Rabi Ferenc szerint közösségeket összekovácsoló a bányászok munkája

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára különösen fontos eseménynek nevezte a hagyománytisztelet és a szakmai eredmények kapcsán is ezt a napot.

– A tavalyi nehéz év idején is bizonyítottak, nem volt energiaellátási probléma, amiért köszönettel tartozunk. A következő fűtési szezonra való felkészülésünk is tervszerűen, strukturáltan történik. Komoly eredménynek tartom, hogy már 90 százalékos töltöttségi szinten vannak a hazai gáztárolóink – tette hozzá, majd az ország energiafinanszírozási kérdéseiről beszélt. Kitért a klímavédelmi, az ellátásbiztonsági, illetve a megfizethetőség kérdésekre. A jól működő infrastruktúrákról, azok hazai szükségességéről is szólt.

Ünnepi köszöntőjében dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, gazdaságfejlesztési miniszterhelyettes arra emlékeztetett: Magyarország újraértékeli szellemi és emberi tényezőit, a hazai stratégiai erőforrásait és újraértékeli a világ termelési értékrendjébe betöltött szerepet.

– Hazánkban három komoly erőforrás van: a szellemi potenciál, meghatározó az ásványkincs és a vízi energia (ami iható és öntözhető), ami még biztonsággal és bőséggel a rendelkezésünkre áll. Harmadikként pedig az az elhatározás, hogy Magyarország a gazdaságát és társadalmának a békéjét azokra a gazdasági sikerekre alapozza, amelyek egy nemzetközi értékláncon belül ezek betöltésére alkalmassá tesz bennünket.