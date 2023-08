Az önkormányzat 1 milliárd 193 millió forint európai uniós támogatást nyert el a déli ipari terület fejlesztésére, út és telekhatáron kívüli közművek kiépítésére. A forrást a város közel 150 millió forint önerővel egészítette ki a gyulai polgárok és vállalkozások által befizetett adóforintokból – ismertette dr. Görgényi Ernő polgármester.

Hangsúlyozta: fontos feltáró út épül a Rosu utcában. A déli ipari területen a legismertebb gazdasági szereplő az Airbus Helicopters Hungary, de több gyulai kisvállalkozás is működik itt. Vagyis az út megépítése helyi vállalkozások fejlődését ugyancsak segíti. A forrásból kizárólag az út és a telekhatáron kívüli közművek kiépítésére van lehetőség, a gyalogos és a kerékpáros létesítményeket, azaz a járdát és a bicikliutat más forrásból építik majd meg.

Emlékeztetett: a beruházást célzó pályázatot 2021 tavaszán nyújtották be, és miután kedvezően bírálták el, hosszú előkészítő munka kezdődött. Ugyanis 43 magántulajdonossal egyeztettek a telekhatárok módosításáról azért, hogy megfelelő szélességű utat építhessenek. Az önkormányzat 43, változó méretű telekrészt szerzett meg, így alakult ki az a szélesség, amely lehetővé teszi, hogy 7 méter széles, két oldalán süllyesztett szegélyű utat alakíthassanak ki 824 méteren. Az út egyik oldalán a 44-es várost elkerülő szakaszába, a másikon a városközpontba vezető Csabai útba csatlakozik be.

– A munkálatok elrajtoltak – folytatta. Először a csapadékvizet elvezető zárt rendszer kiépítése történik meg, amely majd az út alatt fut. Ezt követően jön az ivóvíz- és a szennyvízvezetékek kiépítése. Előbbi úgynevezett körvezetékes rendszerben épül meg, amely kétirányú, ezáltal biztonságos betáplálást tesz lehetővé, illetve amelynek köszönhetően az ivóvíz minősége is megfelelőbb lesz. A hírközlési hálózat fejlesztése érdekében alépítményi hálózatot alakítanak ki. Emellett a közvilágítást is kiépítik, 35 LED-es fényforrású lámpával.

Hét méter széles út épül Gyulán a Rosu utcában. Fotó: Bencsik Ádám

Kiemelte, hogy a 44-eshez és a Csabai útnál is megfelelő kanyarodó sávokat alakítanak ki. Most is jellemző, hogy a Csabai úton feltorlódik a forgalom, ha valaki a város felől balra, a Rosu utcára szeretne lekanyarodni. Mivel minden bizonnyal nagyobb forgalom lesz a Rosu utcán, azért, hogy ne tartsák fel a forgalmat, azokat, akik haladnának Békéscsaba irányába, kanyarodó sáv készül az önkormányzati tulajdonban lévő Csabai úton. Ennek érdekében a kerékpárút nyomvonalát is módosítani szükséges.

– Lesz széles út, ivóvíz- és szennyvízhálózat, csapadékvizet elvezető rendszer, közvilágítás – összegezte dr. Görgényi Ernő polgármester. Elmondta: a munkálatok év végéig kell befejezni, hiszen véget ér az az európai uniós ciklus, amelyben megvalósul a fejlesztés dr. Kovács József országgyűlési képviselő, a kormány és a vármegye önkormányzatának támogatásával.

Veres András önkormányzati képviselő régóta szorgalmazta az út kiépítését, amelyre pályázati forrással volt esély. Úgy véli, fontos a beruházás a helyi vállalkozások számára, és a dolgozók biztonságosan, kényelmesen juthatnak el a munkahelyükre. Hangsúlyozta: egy betelepülni vágyó vállalkozás számára az infrastruktúra kiépítettsége az egyik leglényegesebb szempont.