A város folyamatban lévő ügyeire kiterjedő tájékoztatót adott ki a napokban Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere. Beszámolójából kiderült, korábbi képviselő-testületi ülésükön a városvezetés jóváhagyta dr. Katona Piroska gyermek háziorvos kérelmét. Ennek megfelelően a Dr. Pikó Béla utcai telephely helyett a jövőben a Szabadság tér 2/2. szám alatti saját rendelőjében látja majd el a csecsemő- és gyermektanácsadást.

Jóváhagytak továbbá egy turisztikát érintő fontos döntést, miszerint pályázatot írtak ki turisztikai menedzser munkakör betöltésére. Az új munkatársra a Tourinform iroda vezetése mellett a helyi turisztikai feladatok komplex kezelése, menedzselése, valamint a marketing feladatok ellátása vár. A pályázat részteles leírása megtalálható a város honlapján.

Toldi Balázstól megtudtuk, hogy januárban, a támogatást szolgáló alapok kiírásakor nem hirdettek ki pályázatot a Holtágfejlesztési Alap „A” komponensére. Ismertette, már akkor is úgy gondolták, hogy ha lesz elegendő forrás a költségvetésben, akkor írják ki ezt a pályázati lehetőséget. Hozzátette, a többi alaphoz hasonlóan, szűkített kerettel ugyan, de így is 4 millió forint erejéig sikerül meghirdetniük a lehetőséget.

A tájékoztatóból kiderült, forgalmirend-változások is lesznek Gyomaendrődön. Jóváhagyta ugyanis a képviselő-testület azt, hogy az Endrődi és Apponyi út kereszteződésében található elsőbbségadás kötelező jelzőtábla STOP táblára legyen cserélve. Emellett megszüntetik a Hősök terén található párhuzamos parkolóban az időszakos gépjárművel várakozni tilos táblát, mert nincs indoka a további fenntartásnak. Továbbá súlykorlátozás kiegészítéssel behajtani tilos táblákat helyeznek ki a Szabadság térnél annak érdekében, hogy a Körös Étterem és Panzió előtti kisebb útra ne hajthassanak be 3,5 tonnánál nagyobb súlyú járművek. Hangsúlyozta, a Kossuth út Botond utca és Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszára a jelenleg is érvényben lévő megállni tilos rendelkezést továbbra is indokoltnak látják, így az fennmarad.

A rendezvényekkel kapcsolatban Toldi Balázs kiemelte, augusztusban két jelentős eseménnyel is találkozhatnak az érdeklődők Gyomaendrődön. Ismét megrendezik ugyanis a bogártalálkozót, augusztus 3-6. (csütörtök és vasárnap) között, amely a 27. Gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Buszparty címen várja a bogarasokat, a turistákat és a helyieket egyaránt a Liget Gyógyfürdő és Kempingben. Elárulta, Kardos Ferenc, a korábbi szervező, tanácsaival és tapasztalatával segíti a szervező párost, Benkő Angélát és Tarsoly Zsoltot, akik felvállalták a rendezést. A szervezők pedig azt szeretnék, ha a rendezvény nem csak a bogarasok felvonulásával érné el a lakosságot. Bíznak abban, hogy a napi programokba is be tudják majd vonni a gyomaendrődieket, hiszen jó lenne, ha nagyobb lenne az érdeklődés a helyiek részéről is. Augusztus 19-én, szombaton pedig ismét életre kel a halfőző verseny. Várják a csapatok jelentkezését a főzőversenyre és természetesen a látogatókat a szabadtéri programokra. A rendezvénynek az Erzsébet Liget ad otthont idén is. Erre az alkalomra várják a testvérvárosi küldöttséget Schöneckből. Elárulta, idén már 20 éves a kapcsolat a két város között, ennek apropóján most küldöttséggel érkeznek Gyomaendrődre azért, hogy továbbra is megerősítsék szándékukat az együttműködésre.