A mesterszakács elmondta, őt is meglepte, milyen sokan jelentkeztek kortól, nemtől függetlenül a tanfolyamra, még két végzett szakács is. A tábor különlegességét az adta, hogy közösen készítették elő az alapanyagokat, a fűszereket, majd főzték meg az ételt. Előtte felfűtötték a kemencét, és a tábor másik tanfolyamán előállított cserépedényben főtt például a füstölt csülkös bableves, a halászlé, a töltött káposzta. Az étkek mellé együtt dagasztották, majd sütötték meg szintén a kemencében a kenyeret, Galgóczi László mestercukrász irányításával.

– Helyben ki is értékeltük a főztünket, vagyis megkóstoltuk, jórészt elfogyasztottuk az ételeket – ecsetelte Fodor Mihály. – Ami pedig megmaradt, kis lábaskákban hazavihették a táborozók. Rengeteg hagyományos csabai étel van, ami csak elméletben került terítékre idő híján, de ezek egy részét a résztvevők is ismerték, és inkább csak tippeket, tanácsokat adtunk egymásnak.

Fodor Mihály beszélt arról, a táborozok többsége a családját, gyermekeit, unokát szeretné meglepni egy-egy itt tanult főétellel vagy süteménnyel, illetve a hagyományokat szeretné megőrizni, továbbadni. A séf kitért arra is, hogy személy szerint ő miért választotta ezt a mesterséget, miért veszt részt világversenyeken, illetve az ott tanultakat miként építi be a napi vendéglátásba.

