Mint Forró Lászlótól, Hegyközkovácsi református lelkésztől megtudtuk, nagyon élvezik a szép környezet nyújtotta a szabadságot, a jó levegőt, a vizet, nem bánták meg, hogy Békésre jöttek pihenni.

Az egyházközségben szokás, hogy minden évben egy hetet közösen töltenek el a Balatonnál. Békés adottságai is nagyon jók, és sokkal közelebb is van, mint a Balaton. Másrészt baráti szálak is fűzik egymáshoz a két települést, amelyek nem csupán testvértelepülések, hanem a két református egyházközség között is van testvérgyülekezeti kapcsolat. Békés 1941-ben fogadta testvértelepülésévé a kis bihari falut, ahol békési családok leszármazottai élnek.