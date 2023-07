Kettős céllal vágtunk neki a június 19-én kezdődött és július 4-én befejeződött útnak. Egyrészt szerettünk volna mindenkinek, a fiataloknak és az idősebbeknek is példát mutatni, másrészt maga az El Camino egy önismereti zarándokútnak is megfelel, amelynek során az ember befelé fordul, és leveti a gondokat, a bajokat – nyilatkozta lapunknak Kovács István, a Makadám Világjáró és Környezetvédő Kerékpáros Egyesület elnöke. Mint elmondta, a tervezés és a szervezés jelentős logisztikai feladatot jelentett, amiben a békéscsabai Annaházi Erzsébet Erika fontos szerepet játszott, hiszen ő biztosította az autót a franciaországi kiindulási pontig. Kovács Istvánon és rajta kívül még a szeghalmi Gyimesi Sándor és Nagy Éva indult el a kihívásra, sajnos Évának egészségügyi problémák miatt vissza kellett fordulnia.

Ahol rájuk esteledett, ott éjszakáztak

Franciaországban St-Jean-Pied-de-Portban szálltak kerékpárra, ahol az erre szakosodott irodában átvették az El Camino útlevelüket, amit egyrészt minden állomáshelyen lepecsételtek, másrészt a dokumentum kedvezményes szállásokra is jogosította volna őket.

– Az irodában nagyon kedvesek és felkészültek voltak, minden precízen működött – számolt be tapasztalatairól Kovács István. Mint elárulta, rögzítették a nemzetiségüket, illetve az út végén arról is kérdezték őket, hogy milyen célból járták végig a zarándokutat. Minderről pontos kimutatást is vezetnek.