A helyi Varga Mihály több mint 45 éve dobol és énekel több formációban – a legismertebb talán a Szinkron –, és maga köré gyűjtött tehetséges, a közös muzsikálásban örömüket lelő zenészeket.

A zenei műhely tagjai koncerteztek pénteken, csoportokban több műfajt is felvonultatva, a közönség örömére. Magyar és külföldi szerzeményeket egyaránt játszottak, szólt a rock, a funky, a reggie, a latin zene egyaránt. Már a koncerten is akadt új jelentkező a csapatba, melynek tagjai évezik az örömzenélést, és örülnek, ha a közönség is vevő erre.

Hovanecz András, a Kondorosi Kertbarát Kör elnöke és Tinka Edit önkormányzati képviselő elmondta, pénteken a Kondorosi Csárda Nádas-termében többféle készítményt is zsűriztek. Számos termékminta érkezett a házi készítésű dzsemek, lekvárok, szörpök, valamint a kolbászok és pálinkák versenyére is. Az eredményeket szombaton délután hirdetik ki.