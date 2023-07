Tizenötöt a Munkácsy Emlékházban helyeznek ki, így válnak kölcsönözhetővé. Meghatároztak óradíjat, de fél vagy egész napra is bérelhetők. Az a cél, hogy a Munkácsy Emlékház eddig is széles kínálatát bővítsék, a kultúra és a gasztronómia mellett így az aktív turizmus ugyancsak megjelenik. Fontos szempont volt az is a hely kiválasztásánál, hogy a Munkácsy Negyed ékköve a Wenckheim turista- és kerékpárút mentén található, és hogy eddig is volt itt – egyébként nagy népszerűségnek örvendő – pihenő- és szervizpont.

Tizenötöt pedig hét szálláshely között osztanak szét. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtek, hogy olyanokat válasszanak ki, amelyeknél a klasszikus turistaforgalom a meghatározó. Elvárás a szálláshelyekkel szemben, hogy ingyen biztosítsák vendégeiknek a bringákat, és, hogy ne csak információt nyújtsanak, hanem népszerűsítsék is azokat a látványosságokat, attrakciókat, amelyeket érdemes felkeresni Békéscsabán. Emellett nekik kell gondoskodniuk a biciklik karbantartásáról.

Opauszki Zoltán elmondta: sokan érdeklődnek a Wenckheim turista- és kerékpárút iránt azt követően, hogy kiérdemelte Az év kerékpárútja címet. Az ország minden részéből érkeznek vendégek ennek apropóján, a korosztály szintén igen széles. A város tanácsnoka hozzátette: a biciklikölcsönzés tekintetében együttműködnek a Szent István téri Tourinform-irodával, hiszen a tapasztalat az, hogy egyetlen szolgáltató nem képes mindig a teljes felmerülő igényt kielégíteni.

Laszkó Tímea, a Munkácsy Emlékház vezetője elmondta: a biciklikölcsönzési lehetőséggel erőteljesebbé válhat az eddig is számottevő kerékpáros forgalom az emlékházban, ahova ellátogatnak a Békési kastélyok elnevezésű bringás vándortáborban résztvevő fiatalok is. A jövőbeni tervekről megosztotta: az intézményben szombatonként filmvetítéseket tartanának grillezési, fröccsözési lehetőséggel egybekötve, előtte pedig a gyerekeknek ugrálóvárat állítanának fel.