A következő helyszínek, ahol a két ütemben megvalósítandó pályázat folytatódik: a Hajnal utca, Hajnal-köz és az Ady Endre utca. E három helyszínen épül a legtöbb parkoló. Ezekre szükség is van a meglehetősen forgalmas, sűrűn lakott városrészen. A Hajnal utcában összesen 60, a Hajnal-közben 47, az Ady utcában pedig 55 férőhelyet alakítanak ki a pályázat keretében.

– Ez elkerülhetetlenül maga után vonja a zöldfelület rendezését is. Ennek keretében biztosan ültetnek ugyanannyi fát, mint amennyit kivágnak. Lesz füvesítés is. Az Ady utcában 12 fa kivágása szerepel a tervdokumentációban, a Hajnal-közben 11 fenyőfát, a Hajnal utcában 6 fát szükséges kivágni. Kizárólag a legszükségesebb fákat vágják ki, amelyek zömmel nem honos, értéktelen, vagy magról kelt fák. Van köztük olyan, ami már kiszáradt. Minden fát pótolnak, mindhárom helyszínre kerülnek (a főkertész által meghatározott, a városképhez illeszkedő) facsemeték, emellett összesen több mint 1500 négyzetméteren lesz gyepesítés. 25 méter hosszan fagyalt is ültetnek. A kivitelezés végére tehát ezen a területen összesen 162 parkoló kialakítása valósul meg – az építkezést hamarosan elkezdik – kaptuk a tájékoztatást.