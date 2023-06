Amikor Fekete-Dombi Ildikóval, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatójával a képviselő-testületnek azt javasoltuk, hogy a kastély új szárnyát Stefánia grófnőről nevezzük el, abban is gondolkodtunk, hogy a jó példa követésére sarkaljuk a vendégeket – fogalmazott a sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, Stefánia grófnő híresnek számított karitatív szellemiségéről, számos jótékonysági kezdeményezés fűződik a nevéhez, ami ez alkalommal is követőkre talált.

– A vállalkozók, a kiállítók, a látogatók egy nemes cél érdekében adományoztak, azért, hogy a kastély számára defibrillátort szerezzenek be – tette hozzá. A polgármester emlékeztetett arra, hogy szerdán vették át Az év turisztikai városa elismerést, ami azt is mutatja, hogy Gyula hazánk egyik vezető idegenforgalmi célpontja, és mindez kiemelten magas vendégforgalmat is jelent. A kastélyt egy évben mintegy 80 ezren, a várat évente 100 ezren keresik fel, és a várkertben, illetve a kastélyparkban is rengetegen fordulnak meg.