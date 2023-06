A baloldali képviselők nevében a DK-s Sonkolyné Szekerczés Margit azt javasolta, hogy támogassák inkább az ENSZ Közgyűlése által elfogadott határozatot. Emellett sorolta, hogy itthon magas, Európában rekorder az infláció; hogy a kormány hibás gazdaságpolitikát, elhibázott energiapolitikát folytat. Szerinte ezeket is bele kellene foglalni a vármegyei közgyűlés elé került határozati javaslatba, mint ahogy azt is, hogy a grémium felszólítja a kormányt, fejezze be a Brüsszellel folytatott háborút, és hozza el az európai uniós pénzeket.

Szegedi Balázs alelnök (Fidesz-KDNP) szerint a baloldaliak által ajánlott határozati javaslat sok olyan állítást tartalmaz, amely nem az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos, és kiemelte, csak a tűszünet és az azon keresztüli béke lehet a cél. Pluhár László (MSZP) úgy vélekedett, a vármegyei közgyűlésben mindenki békepárti, ezt nem lehet megkérdőjelezni. Úgy véli, itthon háromszor akkora az infláció, mint azokban az országokban, ahol eurót használnak. Ő most elhúzódó háborúra számít. Földesi Mihály (Mi Hazánk) szerint természetes, hogy békepártiak, ő azt tanácsolta, vegyék le a témát napirendről.

Zalai Mihály elnök (Fidesz-KNDP) elmondta, hogy az országnak jogosan járó európai uniós pénzek hiányoznak a gazdaságból, és ez is hat az inflációra. Vannak olyan baloldali európai parlamenti képviselők, akik azért dolgoznak, hogy ezeket a pénzeket Magyarország ne kaphassa meg. Az Európai Bizottság is a rezsicsökkentés eltörlését kéri, de ezt Magyarország nem teljesíti. Szerinte az Országgyűlés határozata tartalmazza mindazt, amivel az ellenzékiek is egyetérthetnek, ezért azt tanácsolta, hogy arról szavazzanak.

Azt követően, hogy sem Földesi Mihály (Mi Hazánk) javaslata, hogy vegyék le napirendről a témát, sem Sonkolyné Szekerczés Margit (DK) módosítása nem kapott többséget, a vármegyei közgyűlés csatlakozott az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz. A Fidesz-KDNP képviselői mellett az MSZP-s Pluhár László voksolt igennel; míg Földesi Mihály (Mi Hazánk), Németh Sándor (Momentum), Sonkolyné Szekerczés Margit (DK) és Szabó János Zoltán (DK) tartózkodott a szavazáskor.