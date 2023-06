Ne csak a korai termésre törekedjenek!

Kozsuch Kornél kiemelte, a NAK idén elindított egy szakmai rendezvénysorozatot, ahol számos fontos gyümölcsfaj kapcsán megfelelő, hasznos tájékoztatást nyújt a gazdáknak, a következő években várható ültetvénytelepítési pályázatokra is felkészítve őket. Az első ilyen rendezvény a cseresznye témája köré épült. A szervezők ráirányították a gazdálkodók figyelmét arra, hogy ne csak a korai termésre törekedjenek – mivel azon fajtáknál nagyobb a fagykockázat –, hanem a közép és kései fajtákra is fókuszáljanak.

A sok eső az érő gyümölcsöknél repedéshez vezethet, másrészt a növényvédelmi költségek is magasabbak lehetnek. A cseresznyénél fóliával fedett háló is segíthet, aminek állami támogatása is megfontolandó. Ugyanis a termelés biztonsága lényegesen emelhető az intenzív jég- és esővédő fóliával takart ültetvényeken. Ezek beruházási költsége azonban magas. Szakmailag indokolt lehet az új ültetvényeken a speciális rovarvédő háló felszerelése is, ami tovább drágítja a beruházásokat.