Ugyanabba az iskolába, jártak, de amíg ott tanultak, az intézmény négy nevet viselt.

– 1945-ben az Ágostoni Hitvallású Evangélikus Rudolf Főgimnáziumban kezdtük tanulmányainkat nyolcosztályos képzésben – hangsúlyozta Vándor Pál. – 1946-ban már Békéscsabai Evangélikus Általános Iskolának, majd Békéscsabai Általános Fiúgimnáziumnak keresztelték el, az érettségink idején pedig Állami Rózsa Ferenc Általános Fiúgimnáziumnak hívták.

Három újságíró is lett a csapatból

– Érdekesség, hogy három újságíró is lett a csapatból: Machalek István, Gyarmati Béla és Tóth Béla, utóbbi a magyar légi fotózás megalapítója – hangsúlyozta Vándor Pál. Aki magáról elmondta, 23 évig volt a Békéscsabai 8-as Autóközlekedési Vállalat, majd Körös Volán igazgatója. A teljesség igénye nélkül sorolta tanáraikat is, Brózik Jánost, Csák Istvánt, Hidasi Lajost, Udvari Józsefet. Óraadóként oktatta őket Rábai Miklós, későbbi Kossuth-díjas táncművész.

Nagy Sándor kutató-fejlesztő mérnökként dolgozott többek között a Gabonatrösztnél, a szentesi takarmánykeverő vállalatnál. Hívő emberként évekig tevékenykedett a magyarországi református egyház zsinatának világi elnökeként.

– Öt gyermek és 15 unoka is bearanyozza az életemet – hangsúlyozta Nagy Sándor, akit elkísért Ibolya lánya is. Ibolya szerepelt 1992-ben a barcelonai olimpián is mű- és toronyugróként, valamint az ő lánya, Estilla is szép sikereket ért el ebben a sportágban.

Háromszor megkerülhette volna a Földet

Szudár Lajos a Volánnál töltötte aktív évtizedei jó részét buszsofőrként, majd műszaki vezetőként. Ahogy mondta, annyi kilométert vezetett le balesetmentesen, amennyivel háromszor megkerülhette volna a Földet. Még most is vezet, miként Boszágh Pál is.

– Három évre, 90 éves koromig újították meg a jogosítványomat – mesélte az egykori csabai gimnazista. –Ugyanakkor nem az autók, hanem a hajók világában dolgoztam, hajóépítési konstruktőrként. Nagyon bánt, hogy mára a hajóépítés lényegében lekorlátozódik a hadihajókban és óriás tankerekben.

Saját borait hozta a találkozóra Tóth István. Míg Boszágh Pál a balatonfüredi, ő a budapesti Ganz-hajógyárban dolgozott anyagvizsgálóként majd szerelésvezetőként. Ezt követően a visontai erőmű építésében vett részt. Egy bordalt is énekelt egykori társainak, mielőtt koccintottak vörösboraival.

Szabó János tanított, vámőrként is ténykedett, tehergépkocsi-vezetőként is dolgozott. Süli János többek között Újkgyós tanácselnöke volt, fia pedig a paksi atomerőmű bővítéséért felelős miniszter, Piller József az egyik békéscsabai OTP-fiókot vezette. A jó hangulatú találkozó résztvevői megegyeztek abban is: jövőre, veletek, ugyanitt.

Békés kék egén címmel is írt könyvet

A hetvenéves érettségi találkozó résztvevői megemlékeztek azokról, akik már nem lehetnek közöttük. Vándor Pál felidézte, hogy Kósa Ferenc szólótáncos gimnazista társuk korábban megígérte számukra, hogy a hetvenéves összejövetelen a Fiumében táncra perdül párjával. Sajnos, ezt az ígéretét már nem tarthatta be.

Vándor Pál a bizonyítványai mellett magával hozott egy újságcikket is, ami Tóth Béla társuk légifotós történeteit tartalmazza.

– Bélának rendkívüli, maga által fotózott légi felvételekből volt gyűjteménye – ecsetelte a Körös Volán egykori igazgatója. – Ezt a kollekciót bemutatta többek között New Yorkban, Stockholmban és Torontóban is. Ha pedig repülés, Machalek István Békés kék egén – Fejezetek a Békés megyei repülő, ejtőernyős és modellezősport történetéből (1909–1989) címmel írt könyvet. Ő volt a szerzője a Békéscsabai Előre – 75 év krónikája (1912-1987) című kiadványnak is.