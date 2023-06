– Nagyon jó volt megélni, hogy külsősként is befogadtak, segítettek, és nem voltunk száz százalékban magunkra utalva – fogalmazott Áron, aki elmondta, a Közgében ugyancsak kapott támogatást, például a 3D-s nyomtatásban.

Az olimpia menetrendjének első lépéseként ősszel egy kétoldalas pályázati tervet nyújtottak be, amelyek közül 157 jutott tovább. Januárban elkezdték a valós fejlesztést, amit dokumentáltak, illetve elkészítették a prototípust. A hétoldalas dokumentációt áprilisban nyújtották be, illetve egy videó is készült, amin elmesélték, hogy miről szól az innováció. A kiértékelést követően Áron és Gyöngyi közös elképzelése bekerült a legjobb huszonhét közé, amelyeket egy kétnapos megmérettetés keretében elemeztek.

– A nyugati versenyekhez hasonlóan a verseny kiállításszerűen zajlott, minden innováció saját standot kapott – emelte ki.

Mint elmondták, nagyon izgultak, sok emberrel találkoztak, sok kimagasló személyiséggel beszéltek, illetve olyan fiatalokat ismertek meg, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ők. Többen is jelezték, hogy ha kell támogatnák innovációjuk továbbfejlesztését.

Egyetemen folytatnánk Bár semmit nem akart elkiabálni, Áron ősztől várhatóan Szegeden vagy Budapesten kezdi meg egyetemi tanulmányait informatikai vagy gazdasági irányban. Gyöngyi számára pedig következik az utolsó év, mind biológiából, mind kémiából emelt szintű érettségit szeretne tenni, és orvosi vagy gyógyszerész szakaszon folytatni egyetemi tanulmányait, természetesen Áronnal egy városban és közösen. Ugyanakkor a következő egy tanévre is van már forgatókönyvük, hogy a lehetőségek szerint minél több időt töltsenek együtt.