Herczeg Tamás országgyűlési képviselő arról beszélt, egy ország fejlődése lehetetlen a vidék boldogulása nélkül.

– Ezért is beszélhetünk vidékfejlesztési programról, ami a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasági feldolgozóipar mellett másra is kitér. Részben Európai Uniós eurocentekből, részben pedig a magyar adófizetők forintjaiból jelentős összeg áll rendelkezésre arra, hogy a vidékfejlesztési program különböző elemeit fel tudja használni a magyar vidék. Így tehát nem csak mezőgazdasági fejlesztésekre kell koncentrálni, hanem az úthálózatra is – mondta el.

Sarusi-Kis Tamás, a FirstFarms Kft. ügyvezetője kiemelte, az itt megvalósult építési projekt az ő működésüket is előnyösen befolyásolja, hiszen hozzájárul az új sertéstelepük akadálymentes megközelítéséhez. Az ügyvezető úgy fogalmazott, a helyi önkormányzattal való együttműködésük példaértékű és sokat ígér a napokban Telekgerendáson megkezdett termelési tevékenységük során.

Ránkli Ferenc, Telekgerendás polgármestere hangsúlyozta, ez nagyon nagy ünnep a település életében. Kiemelte, a történelem megismétli önmagát, hiszen korábban is volt már arra példa a településen, hogy miután megépült egy út, épült a végére egy sertéstelep is. Mint mondta, nagyon örülnek a beruházásnak, ami meghatározza a település arculatát és a jövőjét is.

Ránkli Ferenc is kiemelte, hogy példaértékű kapcsolat alakult ki a FirstFarms Kft. és az önkormányzat között, végül pedig hozzátette, mindenki, aki a projektben részt vett, kiváló munkát végzett, ennek köszönhetően egy példaértékű beruházásnak értek a végére.