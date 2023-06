Jó reggelt!-tel üdvözlik mindennap saját növényüket már a magvetéstől kezdve az Erzsébethelyí Általános Iskola Madách utcaí kertszakkörösei és az intézmény Rózsa utca épületében tanuló alsósok. Lehoczkiné Megyik Erika ötlötte ki és valósítja meg paradicsomprojektet két pedagógus, Kovácsné Szatyin Ildikó és Németh Mariann közreműködésével.

És hogy miért kell reggel köszönni a paradicsomnak?

– A növények megérzik, ha szeretettel gondozzák őket – hangsúlyozta a kertbarát. – A harmadik foglalkozáson a Tel-Avivi egyetem egyik legújabb kutatási eredményéről meséltem, melyből kiderült: vérfagyasztó sikollyal jajgatott egy paradicsom. Amikor ugyanis e növényeket stressz éri, egy méterre is jól hallható ultrahangokat adnak ki. Mi ezeket nem halljuk, de a rovarok vagy a többi növény érzékeli. A paradicsomnak a víz megvonásával okoztak stresszt. Ez a növény óránként 30–50 pukkanásra vagy kattanásra hasonlító hangot bocsátott ki. Amikor viszont minden rendben volt a növényekkel, csöndesek maradtak.

Lehoczkiné Megyeik Erika saját paradicsomján mutatta meg a növény gondozását

Erika a három foglalkozás mindegyikére vitte hordozható kertészetét, melyen gyakorolhatták a tanulók a munkafolyamatokat. Az általa hozott paradicsomok előrehozott fejlettségi állapotán mindig látszik, hogy a gyermekeké milyen lesz egy hónap múlva.

– Az utazó nagykövetnek kinevezett paradicsomtövemnél mutattam meg a gondozással kapcsolatos teendőket – ecsetelte a projekt vezetője. – A legfontosabb tudnivaló, hogy melyek azok a hónaljhajtások, amiket el kell távolítani, és melyek azok, amiket tilos lecsípni az 5-6 kilogrammos tövenkénti termés érdekében. A Rózsa utcai iskolában közel 40 kisdiák hallgatta, és figyelte a teendőket, ugyanis Novodomszki Borbála vezetésével újabb osztály csatlakozik jövőre már a magvetéstől a programhoz.

Lehoczkiné Megyeik Erika kiemelte, öröm volt hallgatni, amikor az aktuális foglalkozáson a kis kertészek beszámoltak otthoni élményeikről, tapasztalataikról, miként is fejlődik a paradicsomjuk.

– Többen elmesélték, mit mondott a nagypapájuk vagy a családtagok közül valaki a paradicsomtermesztésről, más növényekről, amiket egykoron még megtermeltek maguknak az emberek – hangsúlyozta Erika. – Közel 130 fotót is levetítettem a gyermekeknek a saját kertem paradicsomjairól, és ilyen módon is végigkövették a növények fejlődését a vödrökben, szabadföldön és az üvegházban egyaránt. Nekem csak a vetítés végén tűnt fel, hogy a diákok csöndben és teljes odafigyeléssel nézték, hallgatták a „műsort”, néha azért elhangzott egy halk „húúú” és „aaaa”. Mindez jelzés volt számomra, hogy a projektet jövőre is folytatni kell.

Az egyik kisfiú meg is simogatta saját növényét

A nyári szünidő előtti utolsó foglalkozás végén mindenki kapott a program vezetőjétől egy tő koktélparadicsom-palántát, hiszen ők a hagyományos Lugas F1 fajtát nevelik. A hazamenetelig mindenki a saját padjára fektette le a saját növényét, mert már egy kicsit magas lett.

– Láttam, ahogy egy kisfiú megsimogatta a paradicsomját, mielőtt kiment volna játszani – mesélte Erika. – Úgy érzem, hogy ezekért a pillanatképekért megéri mindezt csinálni, megszerettetni a kertészkedést, bemutatni és megismertetni a kertművelés alapjait. Megbeszéltük a gyermekekkel, hogy családtagjaik segítségével fotókat is készítenek majd a termés szüreteléséről, és ezeket megmutatják egymásnak, elmondják, mennyire más az íze annak a paradicsomnak, ami a saját munkájuk gyümölcse.