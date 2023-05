Megkezdődött a kullancsszezon: az apró vérszívók főként áprilistól júliusig, majd szeptembertől novemberig a legaktívabbak, a nyári melegben jórészt meghúzódnak a nedves aljnövényzetben. Dr. Kósa Péter, az Affidea Magyarország bőrgyógyásza elmondta, a vérszívók vegyszeres irtására környezetkárosítás veszélye miatt nincs lehetőség, ezért különös figyelmet érdemel az egyéni védelem. Megerősítette ezt dr. Sonkoly Iván békéscsabai háziorvos, a Csaba Ügyeleti Kft. ügyvezetője is, aki hangsúlyozta, az utóbbi években Békés vármegyében is emelkedett a kullancscsípések és a kullancsok által terjesztett fertőző betegségek száma. A legfőbb ok az éghajlatváltozás.

Mint megírtuk, nemrégiben békéscsabai olvasónk panaszkodott arra, hogy több kullancsot szedett ki saját magájából és kutyájából..

Enyhébbek a telek, nem pusztulnak el a kullancsok

– Mivel enyhébbek a telek, a kullancsok nem pusztulnak el, terjedésük fokozódik észak felé és a nagyobb tengerszint feletti magasság irányában, szinte egész évben tart a kullancsszezon. Megfigyelhető az is, hogy új kullancsféleségek és új kórokozók bukkannak fel, amelyek korábban csak a melegebb éghajlaton voltak életképesek – sorolta a szakember. Hozzáfűzte, mivel a kullancs a csípésével veszélyes betegségeket terjeszthet, érdemes odafigyelni a megelőzésre.

– Természetjárás vagy kerti munka során érdemes zárt öltözetet viselni, kullancsriasztó aeroszolokat használni. A szabadban való tartózkodást követően alaposan vizsgáljuk át testünket, a testhajlatokat, hogy időben észrevegyük a megtapadt kullancsot – sorolta a háziorvos, hozzátéve, ha gyakran járunk a természetben, érdemes élni a védőoltás lehetőségével. Felsorolta azt is, mi a teendő, ha már a bőrünkön észleljük a vérszívót.

– Amíg a bőrfelszínen van, könnyen kivehetjük speciális csipesszel, kanállal, sőt ujjal, körömmel, tűvel is, de kerülni kell a potroha szétnyomását, beolajozását. Ha már mélyebbre fúródott a kullancs, az eltávolítás nehezebb, de az esetlegesen beszakadt fejrész legtöbbször magától kilökődik. A csípés helyét fertőtleníteni kell. Ha nem sikerül az eltávolítás, a háziorvoshoz vagy az ügyelethez fordulhatunk – részletezte.

Dr. Kósa Péter bőrgyógyász hozzátette, a fertőzött kullancsok a táplálkozás végén ürítik a kórokozókat, ezért fontos a gyorsaság. Az ízeltlábú jellemzően a fénytől elzárt területeken szokott megkapaszkodni a bőrben a szájszervével rögzülve, például a térdhajlatban és a hónalj területén. Hangsúlyozta, a kullancsot a fejénél megfogva kell eltávolítani.

A vérszívó komoly betegségek terjesztője lehet

Dr. Sonkoly Iván elmondta, a kullancsok számos betegség terjesztői lehetnek, ezek közül kiemelendő gyakorisága miatt a Lyme-kór, valamint veszélyessége miatt a vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás. A Lyme-kórra jellemző a kokárdaszerű, terjedő, vándorló bőrpír, ami antibiotikummal jól kezelhető, de kezelés hiányában akár hónapok múlva is kialakulhatnak szívpanaszok, mozgásszervi és idegrendszeri tünetek. A kezdődő agyhártya- és agyvelőgyulladásra fejfájás, láz, hányinger, hányás, izomfájdalom hívhatja fel a figyelmet, szerencsére ritka, de életveszélyes betegségről van szó, ami ellen hatásos védőoltással rendelkezünk. Hozzátette, már hazánkban is észleltek olyan kullancsfajtát, amely képes a krími-kongói vérzéses láz nevű súlyos betegség közvetítésére. Ez egyelőre ritkaság, de a jövőben nem zárható ki esetleges elterjedése. Dr. Sonkoly Iván a saját praxisában is gyakran találkozik kullancscsípéssel és annak következményeivel, főleg a Lyme-kór egyre gyakoribb megjelenése a szembetűnő. Különösen emlékezetesek számára azok az esetek, amikor a betegek ennek késői szövődményeivel jelentkeztek először, észre sem véve, vagy rég elfelejtve a korábbi kullancscsípést. Elmondta, ilyenkor nem könnyű kideríteni a változatos tünetek eredetét, de ha sikerül, megnyílik az út a Lyme-kórból való gyógyuláshoz.

A kifejlett példányok fele fertőző lehet

Amíg a kullancsencephalitis vírus a kullancsok 0,05 százalékánál fordul elő, általában évente 40-80 új beteget diagnosztizálnak hazánkban, addig a Lyme-kórért felelős Borellia baktérium jóval gyakoribb, átlagosan a kullancsok 12 százaléka hordozza Európában. A szakemberek azt mondják, a kifejlett példányok 12-50 százaléka is fertőzött lehet. Dr. Kósa Péter hangsúlyozta, Magyarországon évente körülbelül 1300 új regisztrált Lyme-kóros eset fordul elő, de a fertőzött betegek száma ennek többszöröse is lehet. A Borellia baktérium ellen nem szerez védettséget a szervezet, így a Lyme-kór többször is elkapható.

A patikai kullancstesztek nem megelőzésre valók

A patikákban kapható kullancstesztekkel kapcsolatban Dr. Kósa Péter bőrgyógyász kiemelte: megbízhatóságuk és szenzitivitásuk eltérő, előfordulhat, hogy fertőzés esetén sem mutatják ki a kullancsból a baktérium vagy vírus jelenlétét, így a beteg megnyugszik és nem megy el orvoshoz, máskor pedig fals pozitív eredményt adhatnak. Hozzáfűzte, ha valaki tud a kullancsról és a csípést követően bőrtüneteket tapasztal, mindenképpen el kell menni orvoshoz, bármit mutasson is a kullancsteszt. A Lyme-kór gyógyítható: penicillin származékokkal vagy egyéb antibiotikumokkal kezelik. Jelenleg nincs ellene még nincs védőoltás, ugyanakkor a kullancsencephalitis ellen már létezik vakcina. A védőoltási sor teljes felvétele 3-5 évre biztosít védelmet a vírus ellen.