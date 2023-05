Részletezte, a közlekedésbiztonság és a lakossági jelzések alapján a fejlesztésre a Körösladányi úton van a leginkább szükség, ezért jelen pályázat is a településnek ezen részére koncentrál. A fejlesztés révén a Körösladányi úti iskolától a József Attila utca kereszteződéséig, összesen 887 méter hosszan készül kétoldali kerékpársáv, ami a teljes útszakasz újra aszfaltozásával egészül ki. Hozzáétette, különálló kerékpárút megvalósítása több okból sem valósulhat meg, de az egyik legfontosabb, hogy azt az érintett utca szélessége sem teszi lehetővé. Az utca szűk keresztmetszete miatt így is elkerülhetetlen, hogy a beruházás során az egyes ingatlanok előtti árok befedésre kerüljön, vagy bizonyos fákat, zöld növényeket kivágjunk, ezzel kapcsolatban az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogják. A kivágott fák pótlásáról is gondoskodni fognak más területeken, illetve igyekeznek a lehető legkevesebb kárral kiépíteni a kerékpározás biztonságát növelő új sávokat.

A polgármester végül elárulta, már folyamatban van a kiviteli tervek elkészítése, a munkálatok várható kezdéséről és ütemezéséről pedig időben tájékoztatják a lakosságot.