Mint megírtuk, egységes telefonszámot vezetnek be, a központi 1830-ast kell tárcsázni. Békés az ötödik vármegye a sorban, ahol elindul az új rendszer, az eddigi tapasztalatok, visszajelzések kedvezőek.

Az Országos Mentőszolgálat közleményében azt írták: az ügyeleti alapellátást május 1-től Békés vármegyében is az új, egységes rendszerben biztosítják a betegek számára. Az új ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is 1830, amelynek hívásával a páciens szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, bármely településen is legyen az ellátásra szoruló. A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16 és 8 óra között, míg szombaton és vasárnap, illetve ünnepnapon egész nap hívható.

Május 1-jétől hétköznapokon 16 és 22 óra, valamint hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között bemehetnek orvosi ellátásra a páciensek Békéscsabán, Békésen, Gyomaendrődön, Gyulán, Mezőkovácsházán, Orosházán, Sarkadon, Szarvason és Szeghalmon, azaz minden járásszékhelyen.

Azok, akik személyesen keresnék fel az éjszakai ügyeletet hétköznapokon 22 és 8 óra, hétvégén és ünnepnapokon 14 és 8 óra között, ezt Békéscsabán, Gyulán, Orosházán és Szarvason tehetik meg.

A gyermekek ügyeleti ellátását az orvosi ügyeleti pontokon, azok működési idejében, valamint a békéscsabai kórházban hétköznapokon 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 22 óra között, illetve az orosházi kórházban hétvégén és ünnepnapokon 9 és 19 óra között végzik.

Győrfi Pál, a mentők szóvivője hangsúlyozta: ügyeleti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén ne menjen sehová a beteg, hanem hívja a központi 1830-as telefonszámot. Itt tanácsot adnak, ügyeleti kocsit küldenek, életveszély esetén pedig azonnal mentőt riasztanak.

A témában készült Podcast-beszélgetésünket ITT hallgathatja meg.