Május 1-jétől immár az új, egységes alapellátási ügyelet fog működni Békés vármegyében is, hogy még jobb és színvonalasabb ellátást kaphassanak a rászorulók – kezdte Győrfi Pál.

Adott egy történeti visszatekintést: egykor, ha valaki nem érezte jól magát éjszaka, bekopogtattak az orvoshoz, aki kiment a beteghez. Az 50-es években az önkormányzatok elődei külön ügyeleteket szerveztek. A rendszerváltást követően az önkormányzatok kapták meg a feladatot, leginkább cégekkel kötöttek szerződést, akik orvosokat vontak be az ellátásba. Hangsúlyozta: vegyes kép alakult ki, és az ellátás is vegyes képet mutatott. Voltak olyan helyek, ahol a betegek elégedettek voltak, de voltak olyan helyek is, ahol a panaszok szerint nem vették fel a telefont, vagy ha fel is vették, azt mondták, nincs orvos, a mentőket kell hívni. Minőségbiztosítási szempontból ugyancsak számos aggály merült fel.

Könnyen hozzáférhető és jó minőségű

Ezért született az a döntés, hogy egy új, egységes, a betegek számára könnyen hozzáférhető és jó minőségű ellátást nyújtani képes rendszert hoznak létre – ecsetelte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Lépésről lépésre haladnak, Hajdú-Bihar vármegyében másfél éven keresztül tesztelték a rendszert, arra voltak kíváncsiak, hogy mikor, milyen betegségek miatt, milyen tünetekkel veszik igénybe a páciensek az ügyeletet, és hogy az ellátás mennyire megfelelő.

A tapasztalatokról elmondta: akik 16 és 22 óra között fordultak az ügyelethez, jellemzően valamilyen háziorvosi probléma miatt mentek, mert nem jutottak el a rendelési időben a doktorhoz. 22 óra után változott a helyzet: ilyenkor rendszerint valamilyen akut, súlyos baj miatt keresték az ügyeletet, amire nem is igazán a háziorvosi, hanem a sürgősségi ellátás a megfelelő.

A 1830-as telefonszámot kell hívni

Erre nyújt megfelelő megoldást az új rendszer. Azaz 16 és 22 óra között háziorvosi ügyeletet vehetnek igénybe a betegek, 22 óra után pedig az Országos Mentőszolgálat veszi át a stafétát. Eddig ahány ügyelet volt, annyi telefonszám is működött. Fontos: az új rendszerben egységes telefonszámot hoztak létre; mind a gyermekek, mind a felnőttek esetében a 1830-ast kell hívni.

Itt olyan szakember fogadja a hívást, aki a kapott információk, a tünetek, a panaszok alapján a legjobb megoldást ajánlja. Ez lehet tanácsadás is, hogy milyen tablettát érdemes bevenni. Ha mindenképpen meg kell vizsgálni a beteget, akkor ismertetik, hova mehet be. Bár erre éjszaka is lesz lehetőség több városban, nem ajánlotta az azonnali útnak indulást, inkább azt, hogy előbb tárcsázzák a 1830-ast. Szükség esetén kimennek ügyeleti autóval, ha pedig nagy baj van, megy a rohamkocsi.

A járásszékhelyeken fogadják a betegeket

Május 1-jétől hétköznapokon 16 és 22 óra, valamint hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között bemehetnek orvosi ellátásra a páciensek Békéscsabán, Békésen, Gyomaendrődön, Gyulán, Mezőkovácsházán, Orosházán, Sarkadon, Szarvason és Szeghalmon, azaz minden járásszékhelyen.

Azok, akik személyesen keresnék fel az éjszakai ügyeletet hétköznapokon 22 és 8 óra, hétvégén és ünnepnapokon 14 és 8 óra között, erre Békéscsabán, Gyulán, Orosházán és Szarvason van lehetőségük.

A gyermekek ügyeleti ellátását az orvosi ügyeleti pontokon, azok működési idejében, valamint a békéscsabai kórházban hétköznapokon 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 22 óra között, illetve az orosházi kórházban hétvégén és ünnepnapokon 9 és 19 óra között végzik.

Győrfi Pál, a mentők szóvivője hangsúlyozta: ügyeleti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén ne menjen sehová a beteg, hanem hívja a központi 1830-as telefonszámot. Itt tanácsot adnak, ügyeleti kocsit küldenek, életveszély esetén pedig azonnal mentőt riasztanak.