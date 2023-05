A találkozón szó volt arról, hogy miért fáklyával futnak a résztvevők. Ennek kapcsán Oláh Endre elmondta, egy váltófutásról van szó.

– A fáklya lángja azonban különleges szimbólummal bír a számukra, ami nem más, mint a mindenki lelkében élő békeláng – emelte ki. – Ezt a békét pedig szeretnénk felajánlani a világ más részein élőknek, hogy érezzék a barátságot és a szeretetet.

Kitért arra, hogy a fáklya már többször körüljárta a földet, hat kontinensen futottak vele, például a sivatagban vagy a sarkvidéken is. Különleges sportolók, politikusok, Teréz anya, Diana hercegnő, II. János Pál pápa is kezében tartotta, 2018-ban és idén egyébiránt megáldotta Ferenc pápa. New Yorkban pedig Carl Lewis kilencszeres olimpiai bajnok sprinter a fővédnöke a futásnak.

Oláh Endre szólt arról, hogy évente a világban 600-800 ezer gyermeket mozgatnak meg a Békefutás részeként, eljuttatva számukra annak üzenetét. A gyulai eseményen részt vett dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere is.