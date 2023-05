Duplán ünnepeltek 1 órája

A civilek majálissal lepik meg a nagybánhegyesieket 15 éve

Nagybánhegyesen sokéves hagyománya van a civil majálisnak. Idén duplán is ünnepeltek: az idei főszervező, a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület is 15 éves, ahogy a nagyszabású, civil kezdeményezés, a civil majális is. Anno a helyi nagycsaládos egyesület volt a házigazda.

A civil szervezetek vezetői. Fotó: BMH

Immáron hagyományos a május elsejei civil majális Nagybánhegyesen. Pepó Jánosné, az idei főszervező egyesület elnöke elmesélte az előzményeket: mindig van egy főfelelős, a többiek pedig a besegítők. Ebből áll össze az egész falut megmozgató program. – Szerény a költségvetés, nincs mögötte pályázati forrás, de igyekszünk minden évben valami pluszt a már megszokott és népszerű elemekhez hozzátenni. Csatlakozik hozzánk a települési és a szlovák nemzetiségi önkormányzat is, vagyunk vagy tízen, akik ennek a jeles napnak ilyenkor a megálmodói és lebonyolítói. A lelkesedés, a sok önzetlen segítő, a közösségért való tenniakarás visz bennünket előre – mesélte lelkesen, immáron a mozgalmas nap végén a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület vezetője. Voltak versenyek, s hagyományt szeretnének teremteni azzal is, hogy a gyerekeknek meghirdetett rajzverseny győztesének a rajzát használják majd fel a következő évi plakáthoz. A gasztronómiai verseny kiírása a Nagybánhegyesi Értéktárban szereplő mákos pogácsa volt idén.

– Sok családban ismerik még a mákos pogácsát, ám a receptúra változatos. Örültünk, hogy a lányok, asszonyok elhozták finomságaikat, nem volt könnyű dolga a zsűrinek. A másik érdekessége volt az idei majálisnak az a fotókiállítás, amivel a 15 évnek állítottunk emléket. Jókat lehetett nosztalgiázni... A látottak hatására abban maradtunk, érdemes lenne egy kiadványban összegyűjteni a civil majálisok történetét. Támogatásáról biztosított bennünket az önkormányzat – tette hozzá Pepó Jánosné. Az iskolások, a citerások is felléptek a majálison, s ha már a gyerekeket említjük, akkor az is hír, hogy ezen a napon vehették birtokukba hivatalosan a játszótéren a legújabb játékelemet. A nagybánhegyesiek úgy fogalmaztak: olyan nap ez, amit mindenki vár. Év közben sokat dolgoznak, ilyenkor végre van idő leülni, jókat beszélgetni, örülni mások örömének, a fellépők sikerének, a versenyek győzteseinek. Vagyis: jó végre együtt lenni!

