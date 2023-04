Alma a fájától 32 perce

Trombitaszólóval érkezett az orosházi beszélgetős műsorba Galyas László

Az orosházi hét programsorozatában, a gimnáziumi képzés 90 éves jubileumához is kapcsolódva, olyan jeles események is helyet kaptak, ahova hazahívtak egykori táncsicsos diákokat, a városhoz, a középiskolához kötődő művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket. Az Alma a fájától ...című beszélgetős műsorba szombaton este az ismert zenész, az Emerton-díjas trombitaművész, dr. Galyas László érkezett. Volt mit mesélnie hangszerválasztásáról, a középiskolás években alapított zenekarról. Azután nemzetközi vizekre evezett a szó átvitt és valódi értelmében is.

Csete Ilona Csete Ilona

Fotók: Horváth Bence

Sok orosházi elszármazott él, aki napjainkban is a város kulturális életének öregbítője. A szülőföldhöz ezer szállal kötődő tehetséges színész, zenész, művészember dolgozik, s ha teheti hazalátogatva megörvendezteti orosházi barátait, a művészetéért rajongókat. Trombitaszólóval érkezett s ,,bezenélte” magát a szombat esti műsorba dr. Galyas László, majd Deák György beszélgetőpartnereként sokszor megnevettetve közönségét, felelevenítette orosházi gyermekkorát, pálya- és hangszerválasztását, miközben sokak számára ismerős neveket, az azoktól érkezett visszaemlékezeseket (Dinnyés Istvánné Kati nénitől, dr. Dobi Alberttől, Malek Miklóstól) hallgatta, majd elérzékenyülve lendült tovább az eltelt évtizedeken. Galyas László született tehetség A tízéves Alma a fájától… műsorsorozat szombati vendégéről az Amerikában élő, szintén táncsicsos dr. Dobi Albert (egy zenekarban játszott a trombitással) úgy fogalmazott: Galyas László született tehetség. Pályatársai, zenész barátai ezt minden megszólalásukkal megerősítették. A művész 20 évesen már a Stúdió 11-ben Tomsits Rudolffal, Fényes Szabolccsal, Bágya Andrással, Dobsa Sándorral zenélt. A Besenyő Blues Banddel megnyerte az első rockfesztivált, zenekaruk Emerton-díjat kapott. Kísérte Demjént és az LGT zenekart. Zenélt számos formációban, majd a világtengereken, hajókon szórakoztatta közönségét. Dr. Galyas László jazz-trombitaművész és jogász zenélt és sok élményét megosztotta a nézők soraiban ülő barátaival, ismerősökkel, az érdeklődőkkel. Szoros munkakapcsolat Hofi Gézával S hogy miként került munkakapcsolatba Hofival? Elmesélte, nagy derültséget kiváltva a hallgatóság soraiban, mert egy rablásba keveredett zenész helyett kellett beugrania és ez meghozta számára a tíz évig tartó munkakapcsolatot, a több mint 1500 fellépést Hofi Géza Élelem bére című show-műsorában, a Malek Miklós vezette együttesben, a Madách Színházban. De 11 évig tagja és szólistája volt a Budapest Ragtime Bandnek, producere a Gyulai Big Bandnek. Megálmodta a Rockszanazug tehetségkutató fesztivált, oszlopos tag volt a napokban elhunyt Török Ádám Mini együttesében. 2005-ben jogi diplomát is szerzett. Hogy indult a Rockszanazug? – 2007-ben keveredtem a térségbe egy jogi munka révén. Nem volt már kedvem visszavezetni Budapestre. Az úton állt egy tábla: Gyula...., így indult a Rockszanazug – fűzte tovább pályája alakulását és változásait Galyas László, aki méltán büszke fiára. Galyas Marcellt is alaposan kifaggatta az est házigazdája s kiderült, ő a dob mellett érezte zenei karrierjének a kiteljesedését. Huszonévesként ragadta magával a jazz... Marcell eredetileg magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként diplomázott, majd elvégezte az ELTE angol szakát, napjainkban műszaki szövegíróként dolgozik, a zenélés kicsit háttérbe szorult. Az Alma a fájától... műsor szombati vendégeit, apát (60. születésnapja alkalmából) és fiát egy tortával köszöntötték, akik közös zenéléssel köszönték meg a hallgatóság érdeklődését Orosházán.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!