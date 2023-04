Ördög Nóra Esztert még Bencsik János, a csorvási általános iskola nyugalmazott igazgatója kereste meg és hívta meg a Csorvásiak Baráti Társasága (CSBT) által szervezendő eseményre. A beszélgetést nem követte személyes találkozó, hiszen Bencsik János váratlanul elhunyt.

A vetítéssel egybekötött előadás ugyanakkor létrejött – köszönhetően a CSBT elnökének, Kelemen Mihálynak és munkatársainak –, melyet a Viharsarki Pengetősök közreműködésével a napokban telt házas hallgatóság előtt a művelődési házban meg is tartottak. Az est háziasszonya Baranyainé Imre Julianna volt.

Régi fekete-fehér, kissé megkopott színes fényképek felvillantása után sorjáztak a gyermekkor filmkockái.

– Szép emlékek fűznek a Klári és Kati óvó nénihez, a barátnőimhez – mondta egy óvodában készült képről Ördög Nóra Eszter, aki beszélt az általános iskolában a néptáncot is tanító Huszár Györgynéről, az Orosházáról kijáró táncpedagógus, Zsoldos Imréné Magdi néniről, Buzás Gyula tanító bácsiról és persze Bencsik Jánosról tanár bácsiról.

– Utóbbi volt az, aki az ifivezetői és a pedagógusvénát – ami már akkor erősen jött elő bennem –, ápolgatta és az általa szervezett iskolai csapattáborokba engem és bátyámat, Nándort is elhívott. A táboroztatás ma is szívügyem – mondta a pedagógus, aki beszélt az osztálytársairól is, akikkel olyan közösséget alkottak, és olyan változatos néptáncos produkciókban vettek részt, melyeket a színpadon, a szülők és a rokonság megcsodálhatott. Járt díszítőművész szakkörbe is, ahol Péter Évától tanulhatott sokat és persze édesanyjától, aki később is istápolója volt a kézimunkáknak.

– Szerettem szerepelni, de tanulni is. Jól mentek a humán tárgyak. Kiemelném Baráth Lajos tanár bácsit, akinél lehettünk színjátszósok, verseket mondhattunk még a falu előtt is. Szerettem a testnevelést is, amit a csodálatos Fehér Karcsi bácsi tanított. Az, hogy én testnevelő tanár lettem, abban a Kari bácsi személyisége is benne volt.

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta a tanulmányait, majd onnan a kosárlabda miatt átirányították a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba. A csapattal mindig bejutottak az országos diákolimpiai döntőbe, egy ízben bronzérmesek is lettek, nemrégiben volt a 40 éves találkozójuk.

– A mozgás sokkal gazdagabbá, szebbé teszi az életet! Csapatember vagyok és a kosárlabda olyan sportág, amit jól hobbijelleggel is művelni. Nagyon sokat kaptam ettől a sporttól!

Ördög Nóra Eszter az egyik pillanatban már a színpadon ült és széktorna gyakorlatot mutatott be, közönségét is bevonta a mozgásba.

Tízéves kora körül derült ki, hogy veleszületett gerincbetegsége van, egy hasonfekvéses helyzetből nem tudott megmozdulni. Kiváló ortopédorvoshoz került, aki biztatta, hogy mindig mozogjon, ússzon és lehetőleg ne válasszon ülőmunkát. Ez adott számára egy nagy löketet, hogy mit is válasszon hivatásaként. Hiteles gerinctrénernek tartja magát, mert ma is megvannak a kunkorok a gerincében, de mégis itt van közel 58 évesen. Szinte minden gyakorlatot együtt végez a tanítványokkal.

Tartásjavító gyakorlatokat vitt be a testnevelés órákra, igyekszik prevenciós jelleggel segíteni a gyerekeknek szemléletben is.

A gyógytestnevelés, a kosárlabda (Csorvásra edzésről érkezett), az úszás, a tartáskorrekció és a zenés gerinctréning mellett a nagyon intenzív sportágnak tartott kötéltorna is a repertoárjában szerepel, amit még a lányával kezdett el. Először szakkörökben kezdett el oktatni, majd az iskolában is, s a 8 éves tanítványaival nemrég a diákolimpiai országos döntőbe is eljutott. A Szarvason a Körös mellett eltöltött nyarak beivódtak a lelkébe, ha teheti vízitúrák résztvevője a Körösökön. Felhívta a figyelmet, hogy aki szeret evezni, az ma már olcsón is megteheti és nem kell messzire utaznia.

Miután elvégzett egy búvártanfolyamot, ha teheti, az Adrián-, illetve a Vörös-tengeren búvárkodik.

– A búvárkodásban nem annyira a mozgás a lényeg, hanem a látvány – jegyezte meg.

Mottója, hogy a mozgás olyan élmény, amit nem szabad elengedni melletted, mert ha így teszel, a vonat akkor is megy tovább. Büszke arra, ha a tanítványai túlszárnyalják, bevállalja azt is, hogy néha ő is ügyetlenkedik.

– Az előadásom címe „A rendszeres jóleső mozgás szerepe az egészségtudat megerősítésében, a testi, lelki, szellemi harmónia kialakításában”. Ez a hármas egység mindegyik hat mindegyikre.

Azt gondoltam, hogy a szellemi és a testi dolgokat tudom kezelni, mert erős vagyok, de aztán szembesültem rendesen egy komoly betegséggel, hogy nem. Az érzelmi, lelki rész ugyanolyan fontos, mint a másik kettő. Kiktől tanulunk a legtöbbet? A gyermekeinktől. Hálás vagyok, hogy három gyermekem van (Izabella, Gábor és Róbert – a szerző) és sok-sok tanítványom. Sokat tudok tőlük is tanulni. De amíg tanulok, addig fiatal maradok. Ebben hiszek.