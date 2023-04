A 2016-ban indult projekt célja az volt, hogy a munkaerőpiaci hátrányokkal küzdő, alacsony iskolai végzettségű embereket a foglalkoztatás keretében megszerzett tudással segítsék az elhelyezkedésben. Továbbá, hogy hosszútávon biztosítsa a munkájukat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatásokat végző intézményekben. Mindemellett, hogy erősítse a társadalmi befogadásukat.

Daróczi János, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója elmondta, a projekt nem csak hazai viszonylatban, hanem nemzetközi szinten is nagy siker. Ismertette, 1134 embert képeztek ki az elmúlt években, többségében roma nőket szociális gondozó, illetve gyermek és ifjúsági felügyelő szakmákra, ők OKJ-s bizonyítványt is kaptak tanulmányaik sikeres elvégzéséről. A főigazgató kiemelte, azok, akik korábban élethelyzetük miatt nem tudtak dolgozni, most szakmához jutottak, állandó bevétellel rendelkeznek, ezáltal jobb helyzetbe tudják hozni a családjukat is. Elhangzott, a bizonyítványt szerzettek hatvan százaléka később továbbtanult érettségit adó iskolákban is. A főigazgató azt is hangsúlyozta, a szociális szférában is óriási szükség volt az utánpótlásra, a frissen képzett munkaerőre.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő arról beszélt, európai szinten is sokféle egyenlőtlenséggel kell megküzdenünk, így mindenképpen szükség van a felzárkóztató programokra, ezek közül pedig ez a projekt kiemelkedik. Hangsúlyozta, országos szinten csökken a munkanélküliség, azonban, ahogy fogalmazott, hiába van munka, ha a megbecsültsége nem azonos. A projekt pedig olyan képzést, tudást adott a végzetteknek, amivel el is tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon.

Sziszák Katalin intézményvezető úgy fogalmazott, azt tapasztalták, hogy a roma identitás a gyermekvédelmi szakellátásban nagy plusz volt. Mint mondta, olyan példát, mintát tudtak adni ezek a felnőttek az élettapasztalataik által az otthon fiataljainak, amivel fel tudták őket készíteni az önálló életre. Többek között meg tudták nekik mutatni azt, hogy ők honnan hová érkeztek. A projekt résztvevői közül ráadásul ma többen az otthon valamelyik telephelyén dolgoznak, beleértve a gyermekvédelem legnehezebb területeit is.