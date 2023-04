Safety day 43 perce

Bobby cica is ott tüsténkedett a békéscsabai ejtőernyősök hősképzésén

A Vöröskereszt Hősképző-programja keretében a békéscsabai repülőtéren a szervezet kortárs, középiskolás önkéntesei tartottak safety day-t, azaz elsősegélynyújtó-napot a hétvégén. Még a reptér cicája, Bobby is ott tüsténkedett a gyakorlatoknál, és ahogy az egyik vöröskeresztes önkéntes tréfásan megjegyezte, lényegében ő is mindent látott, megtapasztalt, amivel akár macskaéleteket is menthet.

Fotók: Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete/Facebook

Ejtőernyősöket, pilótákat, reptéri dolgozókat személyre szabottan készítettek fel a szezonkezdet előtt. A megjelentek élethű szituációkban sajátíthatták el a gyakorlatban az elsősegélynyújtás alapismereteit, kiemelten az itt esetlegesen előforduló baleseteknél a gyors és szakszerű ellátást. Még a reptér cicája, Bobby is ott tüsténkedett a gyakorlatoknál, és ahogy az egyik vöröskeresztes önkéntes tréfásan megjegyezte, lényegében ő is mindent látott, megtapasztalt, amivel akár macskaéleteket is menthet. Komolyra fordítva a szót, Szilágyi Ágnes és Károlyi Ágnes koordinálták a baleset-szimulációs gyakorlatokat, melyekben a BSZC Szent-Györgyi és Vásárhelyi Pál technikuma, valamint az Andrássy gimnázium tanulói, Hajdú Emese, Karajos Regina, Baksay Janka, Szász Szabolcs és Lantos Lajos oktatták a lelkes és kíváncsi ejtőernyősöket, pilótákat. – A résztvevők megtanulták a helyszínbiztosítást, a mentőhívást, a betegvizsgálatot, az eszméletlen beteg ellátását, az alapszintű újraélesztést, a vérzéscsillapítást, a traumatológiai sérülések, háztartási és belgyógyászati balesetek ellátását – hangsúlyozta Károlyi Ágnes. – A Hősképző-programunkat egyre többen igénylik Békésben, rendezvényekre, többek között falunapokra is hívnak bennünket.

