Az ambiciózus kevermesi fiatalember a madárvilág kiváló ismerője, a természetvédelem elkötelezett népszerűsítője. Dr. Bozó László 514 oldalon megírta Békés megye madárvilága szakirodalmi adatok alapján című könyvét. 1100 forrást dolgozott fel régi és új könyvekre, szakcikkekre alapozva - a XIX. századtól napjainkig bárhol, bármikor megjelent forrásmunkákat használta fel.

– Gyakorlatilag ezzel azt is üzenem a szakembereknek, publikáljanak minél többet, adataikat osszák meg a nyilvánossággal, legyen ez közkincs. Az is a célom, hogy ráirányítsam a figyelmet arra, miként fejlődött szűkebb és tágabb környezetünkben az ornitológia. A XIX. század végén, a XX. század elején is voltak híres ornitológusaink (mint például Tarján Tibor békéscsabai, vagy a kakukkal foglalkozó Molnár Béla, aki Szarvason végezte a kutatásait). Volt egy korszak, amikor nagy odafigyelés övezte ennek a szakmának a képviselői által végzett munkát. Ezzel a könyvemmel elsősorban a szakembereket szeretném megszólítani, akik kíváncsiak a megye madárvilágára átfogóan. Semmi szubjektivitás nincs a könyvben. Adatközlés viszont annál több.