– Olyan este hat óra körül ültem csónakba, ki voltam sólyázva, majd egy bedőlt fa előtt horgonyoztam le, és dupla hallal csaliztam – idézte fel a közelmúltban történteket. – Maga a fogás már sötétben érkezett, még az óraátállítás előtt jártunk, fél nyolc lehetett. Körülbelül aktív nyolc-tíz perces fárasztásra volt szükség, mire sikerült a csónakba emelnem. Szerencse, hogy előzetesen lesúlyoztam a csónakot, mert olyan erő volt a halban, hogy másképpen simán elhúzott volna, és egy jó időbe beletartott volna, míg eredménnyel járok. Iszonyatos erő volt a harcsában, aminek teljes hossza elérte a 170 centimétert, és súlya is elérhette a 45 kilót.

Zoli közben értesítette a családját, mert gyerekei szerettek volna egy nagy halat látni. Ezért a horgász hívta a párját, hogy induljanak el.

Így, bár a két kisfiú már megfürdött, Zolika és Andris is elindult anyukájukkal az édesapjukhoz. Ugyan a kisebbik fiúban, Andrisban felmerült, hogy hazavigyék a halat, Zolika ragaszkodott hozzá egy visszaengedjék a folyóba az óriást, ami ezt követően meg is történt. Plavecz Zoltán egyébként is sporthorgászként gondolkodik.

A fiatalember egyébként, ahogy korábban megírtuk, hatéves kora óta hódol ennek a szenvedélyének. Tinédzser korában versenyszerűen horgászott, amelynek során számtalan remek eredményt ért el. 2010-ben például magyar bajnok lett, míg 2007-ben Csehországban csapatban világbajnoki ezüstérmet szerzett, de még sorolhatnánk a kiválóbbnál kiválóbb helyezéseket.

Emellett olyan másfél évtizede harcsázik, korábban alkalmi jelleggel tette mindez, az elmúlt időszakban azonban kicsit komolyabban kezdett foglalkozni az ágazattal. Olaszországban például egyebek mellett volt egy 48 kilós harcsafogása is, illetve ahogy arról mi is beszámoltunk, néhány éve 2020-ban egy 35 kilós harcsát fogott a Fekete-Körös gyulai részén. A mostani egyébként az idei első harcsázása volt, és alig több mint másfél óra után sikerrel járt.

Maga a fogás már sötétben érkezett, még az óraátállítás előtt jártunk, fél nyolc lehetett.