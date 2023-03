Több nevelési-oktatási intézmény – köztük a békéscsabai Kölcsey, Szigligeti, Szlovák óvoda, a Kazinczy, mezőberényi iskola, valamint az Esély Pedagógiai Központ is – csatlakozott az Újrapapír Napja alkalmából meghirdetett programhoz. Amíg az animátorok a Kölcsey óvodásokkal foglalkoztak, Gyebnár Emőke szervező elmondta, a legfogékonyabb korosztályt célozták meg a szemléletformálással.

Mesével, énekléssel, újrahasznosított papírtárgyak bemutatásával magyarázták el a kicsiknek, miért nem szabad a papírt pazarolni, milyen drága az előállítása, mennyi fa, víz feláldozásával készülnek a hófehér oldalak.

– Fontos, hogy a legkisebbek is megtanulják, ha csökkentjük a papírhasználatot, azzal a fák életét és a magunkét is óvjuk. A fák élőhelyet jelentenek az állatoknak, tisztítják a levegőt, lényeges, hogy minél több vegyen bennünket körül. Jó, ha a gyerekekben tudatosul, érdemes a lap mindkét oldalára rajzolni, írni, indokolt ritkábban beizzítani a nyomtatót. Elmagyaráztuk nekik, már azzal is óvhatjuk a környezetet, spórolhatunk, ha a margó széleit kihúzzuk, ha kisebb betűtípust használunk, és a papírhulladékokat a szelektív kukába dobjuk – sorolta a programszervező.

Lehengerelt pépből lett papirosa Czapp Ábelnek és Gedó Dávidnak is.

Amíg beszélgettünk, a galériában kiállítást tekinthettek meg a gyerekek. Animátorok meséltek nekik arról, mennyi víz, energia, vegyi anyag kell a gyári, fehérített papírhoz. Bemutatták azt is, mi mindenre jó az újrahasznosított változat: táska, ajándékszatyor, brikett, sőt még ülőke is készülhet belőle.

Az emeleti teremben nagy volt a sürgés-forgás: a kis kezek merítéses technikával készítették el a kissé sárgásabb, de saját, bolygóbarát papirosaikat.

– A használt papírt, újságpapírt már előző nap feldaraboltuk, beáztattuk. Aztán a lágyabb textúra érdekében összeturmixoltuk, tovább vizeztük. A pépet vízzel teli edénybe tettük, a gyerekek pedig szúnyoghálóból és fából készült keretet mártanak bele. Amikor felemelik, megtörténik a varázslat: a keretben maradt pépből kirajzolódik az újrapapír – kommentelte Gyebnár Emőke. Az asztalokon ceruzák hevertek, de rajzolni még nem lehetett, a kis papíroknak textileken, törölközőkön kellett száradniuk.

A környezetbarát akciót figyelemmel kísérte a tankerület és a város vezetése is.

– Szikkadás ütjük ki a keretből a pépet, lehengereljük, s kész az újrapapír. Száradás után jöhetnek az ecsetek szárnyalhat a fantázia – tette hozzá.