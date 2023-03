Ahogy a nemzeti park oldalán írják, a nálunk telelők többsége lassan elhagyja térségünket, délről viszont egyre nagyobb számban érkeznek a hazánkban, illetve tőlünk északabbra költő madárfajok.

A legnagyobb tömegek most is a Biharugrai-halastavakon és a környező mocsarakban pihennek meg hosszabb-rövidebb ideig, kihasználva a kitűnő táplálkozási lehetőségeket. A halastavak egy részét most csapolják, ez még több lehetőséget biztosít a fajok számára.

Az itt telelő nagy lilikek népes tábora napról-napra fogyatkozik, de számuk még így is meghaladja a 12 ezret. A térségben fészkelő nyári ludak nagy része már a tojásokat melengeti. Az északabbra költő kercerécék és kontyos récék már itt, a telelőhelyen megkezdték a nászviselkedést. A fütyülő récék szintén teljes díszben pompáznak, a tőkés récék egy része viszont már keresi a későbbi költőhelyeket a környező mocsarakban. A napokban megérkeztek az első cigányrécék is.