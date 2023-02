A rendezvényt színesítette, hogy Csépai Imréné nyugalmazott pedagógus, a természetjáró kör tagja elmondta a kétszáz éve született költő, Petőfi Sándor: A tavaszhoz című versét, majd az, hogy a Kemény Gitárklub tagjai zenéltek, alkalomhoz illő, telet búcsúztató, tavaszt köszöntő dalokat hoztak, többek között pont A tavaszhoz című költemény megzenésített változatát.

Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője elmondta: immár hagyomány a több mint harmincéves intézmény életében, hogy a nagyobb ünnepkörök apropóján programsorozatokat állítanak össze. Így volt ez most is farsang alkalmából. Öt eseményt tartottak nagy érdeklődés mellett, bevonva a közösségi ház berkein belül működő csoportokat is, mint a paleolit klubot, amelynek tagja, Gedó József pénteken farsangi, kóstolással egybekötött ételbemutatót tartott.

Hozzátette: farsang farka alkalmából tavaly gyújtottak először, hagyományteremtő szándékkal tüzet – kihasználva azt, hogy a Lencsési Közösségi Ház mögött van szalonnasütő hely –, tehát a mostani téltemető, télbúcsúztató alkalom immár a tradíció jegyében zajlott.