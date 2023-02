Kardos Károly polgármester elmondta, a büdzsé megfelelő szigorúsággal és fegyelemmel tartható lesz, hiányt pedig az előző évekhez hasonlóan nem terveznek. Hangsúlyozta, sikerült úgy összeállítani mind a kiadási, mind a bevételi oldalt, hogy nem kell vagyont értékesíteni, sőt, a város vagyonának gyarapítására is lehetőség nyílik, különböző területek megvásárlásával. A költségvetés biztosítja a fedezetet az intézmények működésére, és a megkezdett pályázati beruházások befejezésére szintén tartalmaz forrásokat.

Kardos Károly szólt arról, hogy az elmúlt időszakban a TOP Plusz Program keretében megnyertek három pályázatot, amelyek keretében az újonnan épülő piacnál parkolók létesülhetnek, megvalósíthatnak egy turisztikai fejlesztést a Körös parton, illetve bővíthetik az egészségügyi központot, amivel megfelelő helyet biztosítanak majd a védőnői szolgálat számára. A költségvetés ezeket a beruházásokat is tartalmazza. A polgármester hozzátette, néhány millió forintos saját forrást útfelújításra, elsősorban kátyúzásra, valamint havaria helyzetekre is elkülönítettek, valamint minimális 10 millió forintos tartalékot is képeztek. Mint mondta, próbáltak pesszimistábban számolni, hogy semmiképpen ne érje őket meglepetés.

Kiemelte, az előző évekhez hasonlóan a működést tudják biztosítani, ugyanakkor új megoldásokat is kell majd keresniük, illetve alkalmazniuk, hiszen teljes mértékben nem tudják magukat függetleníteni az energiaárak emelkedésétől, néhány intézmény, valamint az élelmezés esetében változtak a költségek.