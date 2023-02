A Pestisracok.hu megkereste az ügyben a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, illetve az illetékes főügyészséget. Mint megtudták, az érintett ügyben két férfi letartóztatását rendelték el, gyermek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt. Az Orosházi Rendőrkapitányság február 3-án szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt őrizetbe vett két férfit.

„A nyomozás eddigi adatai szerint mindketten az utóbbi férfi 13 éves lánya sérelmére követtek el szexuális cselekményt. A rendőrkapitányság kezdeményezte mindkettőjük letartóztatását. A nyomozásról az eljárás érdekeire és a gyermekre tekintettel a rendőrség bővebb tájékoztatást nem ad” – írta a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Pesti Srácok kérdésére, míg a vármegyei főügyészség arról adott számukra tájékoztatást, hogy a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója február 5-én és 6-án mindkét férfi letartóztatását elrendelte egy hónapi időtartamra.

A lap leírta, hogy történet annyira gyomorforgató, hogy a részletek elolvasását csak erős idegzetűeknek ajánlják. Az előzményekről kiemelték, hogy a Bite-ügy kapcsán egy olvasójuk kérdezte meg őket, van-e arról tudomásunk, hogy Békés megyében is lebukott egy pedofil történelemtanár, konkrétan egy falusi általános iskola tanára, akit őrizetbe is vettek a rendőrök. Informátoruk meg is nevezte a települést, majd miután beszéltek, kiderült, komoly rálátása van az ügyre. Rokona gyermekei is ebbe az iskolába járnak.

„Elmondta, hogy az áldozat egy 13 éves kislány, akit az édesanyja a volt párjánál hagyott, évek óta a nevelőapával élt a gyermek. A férfi állítólag mentálisan zavart, komoly pszichés problémái vannak és az is felmerült, hogy ő maga is abuzálhatta a gyermeket, majd nemrég pénzért adta át testi örömök kiélésére a pedofil hajlamú tanárnak” – írta a lap. Nem hivatalosan úgy értesültünk, a tanár más, az érintett iskolába járó diákoknak éjszakáként – nem szexuális tartalmú – üzeneteket írogatott.

Női ruhában járkált a faluban a nevelőapa

A portál egy másik helyi forrása, aki mint kiderült, személyesen ismeri az ominózus tanárt, további gyomorforgató részleteket árult el. Úgy tudja a nevelőapa identitászavaros, extrém szexuális aberrációi vannak. Korábban egy idős nővel is élt együtt, aztán megismerkedett a volt párjával, aki már magával hozott egy gyermeket a kapcsolatba, majd amikor megromlott a viszonyuk, a nő a kislányt is hátrahagyva lépett le. A férfi évek óta nevelte a gyermeket úgy, hogy az egész falut megbotránkoztató, nyíltan vállalt szexuális devianciáktól szenved. Például gyakori szokása volt, hogy női ruhában járkált a faluban.

Két férfit tartóztattak le

A lap úgy tudja, hogy először csak a tanárt vitték el a rendőrök, később vették őrizetbe a nevelőapát is. Információik szerint a tanár a kihallgatása során számolt be arról, hogy a nevelőapa kínálta fel neki a kislányt, a 13 éves kiskamasz gyermek pedig beleegyező magatartást mutatott, sőt azt mondta, nem új számára a kérés. Ezen a ponton merült fel, hogy a nevelőapa is érintett lehet az abúzusban.

„Ezt a verziót alátámasztani látszik, hogy két férfit tartóztattak le, akik a rendőrség megalapozott gyanúja szerint kiskorú sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt.” – tették hozzá. Informátoruk azt mondta, régről ismeri a letartóztatott pedagógust, aki korábban másutt is tanított és kiváló tanárnak tartották, de élete kisiklott. Hírportálunk értesülései szerint alkoholizált, életmódja miatt nem egy település iskolájából távoznia kellett.

Úgy tudjuk, hogy a család az egyik szomszéd vármegyébe költözött, és ezt követően pattant ki az ügy.

Nem ez volt az első, tanárokat érintő gyomorforgató eset

Az utóbbi időben nem ez az egyetlen hasonló eset Békés vármegyében. 2019 decemberében írtuk meg, hogy szexuális erőszak és gyerekekről készült pornográf felvételek gyűjtése miatt jogerősen kilenc évre ítélték azt a békési tanárt, aki 2017-ben azzal bukott le, hogy Londonba próbálta csempészni 11 éves áldozatát.

Gyulán nagy port vert fel, amikor egy helyi férfit – a Jobbik egykori képviselőjelöltjét – tartóztatták le, aki ellen gyermekpornográfia bűntett és más bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoznak.