A félénk, de barátságos madarat azóta sokan látták, többek között Roszik Gáborné is, aki a fényképek elkészítése mellett, szakemberektől kikért tanács után állateledelboltban kapható húskonzervvel megetette a vendéget.

A gólya sorsát a lelkes és állatbarát kondorosiaknak köszönhetően már több vármegyei szakember is figyelemmel kíséri. Elmondták, hogy az állat valószínűleg vagy megszökött, vagy elengedték, de nagy valószínűséggel itt töltötte hazánkban a telet.

Mindenkit kérnek, hogy vigyázzanak rá, kenyeret semmiképpen ne adjanak enni neki. Legjobb esetben is csak húskészítményt, csirkemellet ehet, de valószínűleg ő is fog magának pockot, békát, egeret, így nem marad éhen. A szakemberek, kiemelték, remélik, hogy a tavasszal érkező gólyatársak mellett megtalálja majd a helyét a madár. Úgy legyen, addig is vigyáznak rá.